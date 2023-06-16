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Путин предложил президенту ОАЭ обсудить ситуацию в регионе

Путин предложил президенту ОАЭ обсудить ситуацию в регионе - РИА Новости, 16.06.2023

Путин предложил президенту ОАЭ обсудить ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном ситуацию в регионе. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:32

2023-06-16T12:32

2023-06-16T12:48

политика

оаэ

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном ситуацию в регионе."Что касается нашего взаимодействия по другим направлениям, то, конечно, мы воспользуемся сегодняшней встречей, чтобы обсудить ситуацию в регионе", - сказал он в начале встречи, которая проходит на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, оаэ, россия, владимир путин