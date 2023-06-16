Илью Новикова* лишили статуса адвоката в России
Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова статуса адвоката за нарушение этики
Илья Новиков (иностранный агент). Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Илью Новикова*, признанного ранее иностранным агентом - решение опубликовано на сайте палаты.
"Применить меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката", - говорится в решении.
Непосредственным поводом стали его слова в интервью, где он говорил о "взрывах складов под Белгородом, обрушившихся мостах и утонувших кораблях". Комиссия адвокатской палаты пришла к выводу, что эти высказывания нарушают требования Кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
"Высказываниям адвоката в сети должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости... При этом адвокат не мог не осознавать, что на "всяких складах", "всяких мостах" и "всяких кораблях", а также поблизости от них находятся люди, далеко не все из которых являются действующими военнослужащими", - отмечается в решении.
Сам Новиков, сказано в решении, участвовал в заседании по видеосвязи. Он сообщил, что давно не ведет дел в России, не намерен возвращаться в страну в обозримом будущем и получил статус адвоката на Украине.Он также выразил мнение, что его слова не подрывают репутацию адвокатуры, а, наоборот, укрепляют ее. Он также напомнил, что является фигурантом уголовного дела о фейках про армию, поэтому после вынесения приговора его статус в любом случае будет прекращен.
В России Новиков защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
Он также участвовал в деле украинских моряков, задержанных в Керенском проливе. Новиков с другими адвокатам участвовал в процессах по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент) и "Фонда борьбы с коррупцией"*** (признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
*** Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента