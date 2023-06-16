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Нидерланды получили более 500 миллионов евро за работорговлю, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2023
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11:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/niderlandy-1878575910.html
Нидерланды получили более 500 миллионов евро за работорговлю, пишут СМИ
Нидерланды получили более 500 миллионов евро за работорговлю, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2023
Нидерланды получили более 500 миллионов евро за работорговлю, пишут СМИ
Королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:49
2023-06-16T11:49
в мире
нидерланды
карибские острова
суринам
марк рютте
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы, пишет NL Times. Соответствующее исследование было выполнено по заказу министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов после запроса от одного из членов Палаты представителей (нижней палаты парламента). Исследование проводилось несколькими институтами под руководством Королевского института в Лейдене. Вильгельм III, Вильгельм IV, Вильгельм V Оранские выполняли важную политическую роль штатгальтеров в Республике Семи Объединенных Нижних Земель, существовавшей с 1581 по 1795 годы. Сообщается, что их "колониальная прибыль" составила половину дохода, который они получали как штатгальтеры в течение исследуемого периода с 1675 по 1770 годы. Как выяснилось, Оранская династия получала прибыль от своих колоний разными способами. Например, важным источником колониальных доходов была Голландская Ост-Индская компания. Королевская семья не инвестировала в торговую компанию напрямую, однако акционеры платили ей, как если бы она владела примерно 3% акций. Историки давно предполагают, что семья Оранских-Нассау принимала активное участие в колониальном правлении бывшей Голландской Ост-Индии, Суринама и Карибских островов. В Нидерландах 1 июля будут отмечать 150-летие отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступит с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Амстердаме. По данным источников, ожидается, что он повторит извинения, которые ранее принес премьер-министр страны Марк Рютте за историческую роль Нидерландов в рабовладении. Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.
https://ria.ru/20230523/genotsid-1873626630.html
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нидерланды
карибские острова
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в мире, нидерланды, карибские острова, суринам, марк рютте
В мире, Нидерланды, Карибские острова, Суринам, Марк Рютте
Нидерланды получили более 500 миллионов евро за работорговлю, пишут СМИ

NL Times: монархи Нидерландов заработали 545 миллионов евро на работорговле в колониях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Здание генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Здание генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы, пишет NL Times.
Соответствующее исследование было выполнено по заказу министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов после запроса от одного из членов Палаты представителей (нижней палаты парламента). Исследование проводилось несколькими институтами под руководством Королевского института в Лейдене.
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Вильгельм III, Вильгельм IV, Вильгельм V Оранские выполняли важную политическую роль штатгальтеров в Республике Семи Объединенных Нижних Земель, существовавшей с 1581 по 1795 годы. Сообщается, что их "колониальная прибыль" составила половину дохода, который они получали как штатгальтеры в течение исследуемого периода с 1675 по 1770 годы.
Как выяснилось, Оранская династия получала прибыль от своих колоний разными способами. Например, важным источником колониальных доходов была Голландская Ост-Индская компания. Королевская семья не инвестировала в торговую компанию напрямую, однако акционеры платили ей, как если бы она владела примерно 3% акций.
Историки давно предполагают, что семья Оранских-Нассау принимала активное участие в колониальном правлении бывшей Голландской Ост-Индии, Суринама и Карибских островов.
В Нидерландах 1 июля будут отмечать 150-летие отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступит с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Амстердаме. По данным источников, ожидается, что он повторит извинения, которые ранее принес премьер-министр страны Марк Рютте за историческую роль Нидерландов в рабовладении.
Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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13 февраля, 10:41
 
В миреНидерландыКарибские островаСуринамМарк Рютте
 
 
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