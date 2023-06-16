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Фадеев раскритиковал идею воссоздания политиков в качестве ИИ - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:55 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/neyroset-1878626028.html
Фадеев раскритиковал идею воссоздания политиков в качестве ИИ
Фадеев раскритиковал идею воссоздания политиков в качестве ИИ - РИА Новости, 16.06.2023
Фадеев раскритиковал идею воссоздания политиков в качестве ИИ
Председатель Совета по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:55
2023-06-16T13:55
пмэф-2023
общество
валерий фадеев
лдпр
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал недовольство идеей создания искусственного интеллекта в виде выдающихся политиков и заявил, что ИИ Жириновского, представленный на ПМЭФ в четверг, обижает основателя ЛДПР. В среду на ПМЭФ ЛПДР презентовала нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически. "Вчера бот (имеется в виду ИИ - ред.) Жириновский был презентован… Понимаете, фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они всё придумывали, чтобы теперь чат (ИИ) Жириновского появился? Мы Жириновского этим обижаем, потому что... Жириновский был умный, острый человек. Мы зачем это делаем? Есть реальные задачи, сложнее задачи", - заявил председатель СПЧ на сессии "Преодоление глобального цифрового кризиса - есть ли выход?" в рамках ПМЭФ. Фадеев также удивился заявлениям, что искусственный интеллект способен заменить журналистов и засомневался в том, ИИ сможет писать новости. Он убежден, что технологии должны давать очевидные преимущества. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, валерий фадеев, лдпр, технологии
ПМЭФ-2023, Общество, Валерий Фадеев, ЛДПР, Технологии
Фадеев раскритиковал идею воссоздания политиков в качестве ИИ

Глава СПЧ Фадеев высказал недовольство идеей воссоздания политиков в качестве ИИ

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезентация нейросети "Жириновский"
Презентация нейросети Жириновский
© Фотохост-агентство РИА Новости
Презентация нейросети "Жириновский". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал недовольство идеей создания искусственного интеллекта в виде выдающихся политиков и заявил, что ИИ Жириновского, представленный на ПМЭФ в четверг, обижает основателя ЛДПР.
В среду на ПМЭФ ЛПДР презентовала нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.
«
"Вчера бот (имеется в виду ИИ - ред.) Жириновский был презентован… Понимаете, фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они всё придумывали, чтобы теперь чат (ИИ) Жириновского появился? Мы Жириновского этим обижаем, потому что... Жириновский был умный, острый человек. Мы зачем это делаем? Есть реальные задачи, сложнее задачи", - заявил председатель СПЧ на сессии "Преодоление глобального цифрового кризиса - есть ли выход?" в рамках ПМЭФ.
Фадеев также удивился заявлениям, что искусственный интеллект способен заменить журналистов и засомневался в том, ИИ сможет писать новости. Он убежден, что технологии должны давать очевидные преимущества.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей
29 мая, 16:30
 
ПМЭФ-2023ОбществоВалерий ФадеевЛДПРТехнологии
 
 
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