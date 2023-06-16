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Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:47 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/neft-1878781194.html
Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году
Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2023
Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году
Уровень добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году снизится по сравнению с предыдущими годами, однако регион ожидает прирост добычи нефти с... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:47
2023-06-16T19:47
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
калининград
владивосток
дмитрий артюхов
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году снизится по сравнению с предыдущими годами, однако регион ожидает прирост добычи нефти с конденсатом, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."Мы по добыче газа получили определенное снижение, это очевидные вещи. По добыче жидких углеводородов - конденсат и нефть - мы идем немного в плюсе. Несмотря на все сложности, санкции и так далее, отрасль, конечно, испытывает огромную нагрузку, но развивается достаточно стабильно. Лучше, чем даже многие это предсказывали", - сказал Артюхов.По его словам, Ямал – это в первую очередь газодобывающий регион, и это не изменится еще долгое время, несмотря на нарушение некоторых традиционных экспортных поставок. "Подавляющая часть добычи нашего региона отправляется для нужд самой страны – это энергетика, тепло наших с вами жителей. Поэтому с уходом части экспорта более двух третей производства также необходимо, чтобы наши города – от Калининграда до Владивостока – были согреты и обеспечены энергией", - отметил глава региона.Губернатор добавил, что снижение объемов добычи газа сказывается и на окружном бюджете - следующие годы будут менее доходны в части налогов. Однако, отметил Артюхов, это все происходит в абсолютно рентабельной зоне для компаний. "Они зарабатывают прибыль, соответственно регион также получает налоговые отчисления. В этом плане ничего драматического происходить не будет", - уточнил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ямал, калининград, владивосток, дмитрий артюхов, пмэф 2023
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Калининград, Владивосток, Дмитрий Артюхов, ПМЭФ 2023

Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году снизится по сравнению с предыдущими годами, однако регион ожидает прирост добычи нефти с конденсатом, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Мы по добыче газа получили определенное снижение, это очевидные вещи. По добыче жидких углеводородов - конденсат и нефть - мы идем немного в плюсе. Несмотря на все сложности, санкции и так далее, отрасль, конечно, испытывает огромную нагрузку, но развивается достаточно стабильно. Лучше, чем даже многие это предсказывали", - сказал Артюхов.
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По его словам, Ямал – это в первую очередь газодобывающий регион, и это не изменится еще долгое время, несмотря на нарушение некоторых традиционных экспортных поставок. "Подавляющая часть добычи нашего региона отправляется для нужд самой страны – это энергетика, тепло наших с вами жителей. Поэтому с уходом части экспорта более двух третей производства также необходимо, чтобы наши города – от Калининграда до Владивостока – были согреты и обеспечены энергией", - отметил глава региона.
Губернатор добавил, что снижение объемов добычи газа сказывается и на окружном бюджете - следующие годы будут менее доходны в части налогов. Однако, отметил Артюхов, это все происходит в абсолютно рентабельной зоне для компаний. "Они зарабатывают прибыль, соответственно регион также получает налоговые отчисления. В этом плане ничего драматического происходить не будет", - уточнил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалКалининградВладивостокДмитрий АртюховПМЭФ 2023
 
 
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