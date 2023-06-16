https://ria.ru/20230616/neft-1878781194.html

Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году

Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2023

Власти Ямала ожидают прирост добычи нефти с конденсатом в 2023 году

Уровень добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году снизится по сравнению с предыдущими годами, однако регион ожидает прирост добычи нефти с... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:47

2023-06-16T19:47

2023-06-16T19:47

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

калининград

владивосток

дмитрий артюхов

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году снизится по сравнению с предыдущими годами, однако регион ожидает прирост добычи нефти с конденсатом, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."Мы по добыче газа получили определенное снижение, это очевидные вещи. По добыче жидких углеводородов - конденсат и нефть - мы идем немного в плюсе. Несмотря на все сложности, санкции и так далее, отрасль, конечно, испытывает огромную нагрузку, но развивается достаточно стабильно. Лучше, чем даже многие это предсказывали", - сказал Артюхов.По его словам, Ямал – это в первую очередь газодобывающий регион, и это не изменится еще долгое время, несмотря на нарушение некоторых традиционных экспортных поставок. "Подавляющая часть добычи нашего региона отправляется для нужд самой страны – это энергетика, тепло наших с вами жителей. Поэтому с уходом части экспорта более двух третей производства также необходимо, чтобы наши города – от Калининграда до Владивостока – были согреты и обеспечены энергией", - отметил глава региона.Губернатор добавил, что снижение объемов добычи газа сказывается и на окружном бюджете - следующие годы будут менее доходны в части налогов. Однако, отметил Артюхов, это все происходит в абсолютно рентабельной зоне для компаний. "Они зарабатывают прибыль, соответственно регион также получает налоговые отчисления. В этом плане ничего драматического происходить не будет", - уточнил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/medtekhnika-1876279361.html

ямал

калининград

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, калининград, владивосток, дмитрий артюхов, пмэф 2023