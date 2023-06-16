Глава Минэнерго рассказал о начале поставок российской нефти в Пакистан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах, цена по ним складывается так же, как и для других покупателей, специальной скидки нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на ПМЭФ. "Да, поставки нефти в Пакистан начались. Специальной скидки не предусмотрено – для Пакистана она складывается точно так же, как и для других потребителей", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о начале поставок российской нефти в Пакистан. "Недавно была отгружена партия, в дальнейшем будут еще поставки. Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран", - добавил он, отметив, что Пакистан важный партнер для РФ. По словам Шульгинова, вопрос бартерных поставок нефти также обсуждался, но решения пока нет. "По поставкам нефтепродуктов отдельно не договаривались - Пакистан имеет собственные НПЗ и покупает либо нефть, либо нефтепродукты, в зависимости от потребностей", - пояснил министр. Он также рассказал о переговорах по поставкам российского СПГ, сообщив, что пока в этом вопросе нет понимания по ценам. "Разговоры вели о долгосрочных контрактах, но пока все же речь идет о спотовых поставках", - сказал Шульгинов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах, цена по ним складывается так же, как и для других покупателей, специальной скидки нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на ПМЭФ.
"Да, поставки нефти в Пакистан начались. Специальной скидки не предусмотрено – для Пакистана она складывается точно так же, как и для других потребителей", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о начале поставок российской нефти в Пакистан.
"Недавно была отгружена партия, в дальнейшем будут еще поставки. Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран", - добавил он, отметив, что Пакистан важный партнер для РФ.
По словам Шульгинова, вопрос бартерных поставок нефти также обсуждался, но решения пока нет. "По поставкам нефтепродуктов отдельно не договаривались - Пакистан имеет собственные НПЗ и покупает либо нефть, либо нефтепродукты, в зависимости от потребностей", - пояснил министр.
Он также рассказал о переговорах по поставкам российского СПГ, сообщив, что пока в этом вопросе нет понимания по ценам. "Разговоры вели о долгосрочных контрактах, но пока все же речь идет о спотовых поставках", - сказал Шульгинов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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