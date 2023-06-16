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Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы - РИА Новости, 16.06.2023
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15:13 16.06.2023 (обновлено: 15:52 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/neft-1878659213.html
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы
Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:13
2023-06-16T15:52
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы

Президент Путин заявил, что тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает обороты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа
13 июня, 14:28
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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