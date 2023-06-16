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Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы
Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:13
2023-06-16T15:13
2023-06-16T15:52
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы
Президент Путин заявил, что тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает обороты