https://ria.ru/20230616/neft-1878659213.html

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой иглы

Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:13

2023-06-16T15:13

2023-06-16T15:52

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230613/gaz-1877803660.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин