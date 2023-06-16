https://ria.ru/20230616/natsvalyuty-1878798275.html

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах - РИА Новости, 16.06.2023

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

"Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила в пресс-релизе российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:19

2023-06-16T21:19

2023-06-16T22:16

пмэф-2023

роснефть

экономика

россия

китай

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f021f5a42d897e6cdb3cfce280422.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила в пресс-релизе российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ. "Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и КННК (CNPC – ред.) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", – говорится в пресс-релизе компании."Роснефть" также отметила, что сотрудничество с CNPC вносит значительный вклад в реализацию поставленной президентами России и Китая цели по достижению товарооборота в размере 200 миллиардов долларов. "Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 года", - добавила компания."Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html

россия

китай

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роснефть, экономика, россия, китай, казахстан