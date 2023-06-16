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"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах - РИА Новости, 16.06.2023
"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
"Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила в пресс-релизе российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:19
2023-06-16T21:19
2023-06-16T22:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила в пресс-релизе российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ. "Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и КННК (CNPC – ред.) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", – говорится в пресс-релизе компании."Роснефть" также отметила, что сотрудничество с CNPC вносит значительный вклад в реализацию поставленной президентами России и Китая цели по достижению товарооборота в размере 200 миллиардов долларов. "Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 года", - добавила компания."Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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роснефть, экономика, россия, китай, казахстан
ПМЭФ-2023, Роснефть, Экономика, Россия, Китай, Казахстан
"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
В "Роснефти" сообщили, что перешли с китайской CNPC на оплату сырья в нацвалютах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости.
"Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила в пресс-релизе
российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ.
"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и КННК (CNPC – ред.) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", – говорится в пресс-релизе компании.
"Роснефть" также отметила, что сотрудничество с CNPC вносит значительный вклад в реализацию поставленной президентами России и Китая цели по достижению товарооборота в размере 200 миллиардов долларов. "Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 года", - добавила компания.
"Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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