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В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным - РИА Новости, 16.06.2023
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23:32 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nato-1878810762.html
В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным
В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным - РИА Новости, 16.06.2023
В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе назвал членство Украины в альянсе несвоевременным РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:32
2023-06-16T23:32
в мире
киев
россия
венгрия
алексей резников
петер сийярто
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе назвал членство Украины в альянсе несвоевременным и невозможным, а также напомнил главе украинского МО Алексею Резникову, что для вступления в альянс Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. "Речь зашла о присоединении Украины к НАТО, в связи с чем я сказал, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно. По этому поводу я напомнил присутствовавшему министру обороны Украины, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства", - сказал Салаи-Бобровницки в видеообращении, опубликованном в Facebook*.По его словам, на встрече альянс под влиянием конфликта на Украине "усиливает восточное крыло, а также выработал новый план по сдерживанию". "Точка зрения Венгрии относительно войны такая же, как у НАТО: нельзя вовлекаться в войну ни Венгрии, на НАТО как оборонительному альянсу", - сказал венгерский министр обороны. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230616/nato-1878794609.html
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в мире, киев, россия, венгрия, алексей резников, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Венгрия, Алексей Резников, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО невозможным

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе назвал членство Украины в альянсе несвоевременным и невозможным, а также напомнил главе украинского МО Алексею Резникову, что для вступления в альянс Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
"Речь зашла о присоединении Украины к НАТО, в связи с чем я сказал, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно. По этому поводу я напомнил присутствовавшему министру обороны Украины, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства", - сказал Салаи-Бобровницки в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс
Вчера, 20:57
По его словам, на встрече альянс под влиянием конфликта на Украине "усиливает восточное крыло, а также выработал новый план по сдерживанию".
"Точка зрения Венгрии относительно войны такая же, как у НАТО: нельзя вовлекаться в войну ни Венгрии, на НАТО как оборонительному альянсу", - сказал венгерский министр обороны.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
1 июня, 21:08
 
В миреКиевРоссияВенгрияАлексей РезниковПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
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