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Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 16.06.2023 (обновлено: 22:52 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/nato-1878799531.html
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ
НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти киевский режим после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:27
2023-06-16T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
вооруженные силы украины
нато
пентагон
россия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти киевский режим после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении&quot;, — пояснил он.Как отметил полковник, Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Россией. По этой причине Соединенные Штаты могут пойти на еще большую эскалацию конфликта. Макгрегор не исключил, что, опасаясь за свое политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Джо Байдена решатся на прямое столкновение с Москвой. А возможные поставки Украине истребителей F-16 только приблизят этот момент, подытожил экс-советник.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, нато, пентагон, россия, джо байден, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон, Россия, Джо Байден, F-16
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор: НАТО может развязать войну с Россией при разгроме ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти киевский режим после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении", — пояснил он.

Как отметил полковник, Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Россией. По этой причине Соединенные Штаты могут пойти на еще большую эскалацию конфликта.
Макгрегор не исключил, что, опасаясь за свое политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Джо Байдена решатся на прямое столкновение с Москвой. А возможные поставки Украине истребителей F-16 только приблизят этот момент, подытожил экс-советник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныНАТОПентагонРоссияДжо БайденF-16
 
 
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