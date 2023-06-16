https://ria.ru/20230616/nato-1878799531.html

Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ

Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ

НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти киевский режим после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:27

2023-06-16T21:27

2023-06-16T22:52

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти киевский режим после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении", — пояснил он.Как отметил полковник, Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Россией. По этой причине Соединенные Штаты могут пойти на еще большую эскалацию конфликта. Макгрегор не исключил, что, опасаясь за свое политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Джо Байдена решатся на прямое столкновение с Москвой. А возможные поставки Украине истребителей F-16 только приблизят этот момент, подытожил экс-советник.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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