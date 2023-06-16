https://ria.ru/20230616/nato-1878737549.html

Путин об F-16 для ВСУ: если разместят за границей, посмотрим, как поражать

Путин об F-16 для ВСУ: если разместят за границей, посмотрим, как поражать - РИА Новости, 16.06.2023

Путин об F-16 для ВСУ: если разместят за границей, посмотрим, как поражать

Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:27

2023-06-16T17:27

2023-06-16T18:42

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт", — сказал он.Кроме того, глава государства пообещал, что F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.

https://ria.ru/20230616/f-16-1878589173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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