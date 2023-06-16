Путин об F-16 для ВСУ: если разместят за границей, посмотрим, как поражать
Путин: Россия рассмотрит вариант поражения истребителей F-16 при их размещении вне Украины
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт", — сказал он.
Кроме того, глава государства пообещал, что F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.