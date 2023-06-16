https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878709748.html

У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин

У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин

Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:35

2023-06-16T16:35

2023-06-16T16:59

пмэф-2023

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка (контрнаступления - ред.) на так называемом времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений, при поддержке пяти танков, на запорожском направлении при поддержке двух танков, нескольких бронемашин", - сообщил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878719599.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин