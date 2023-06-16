https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878709748.html
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин
Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:35
2023-06-16T16:35
2023-06-16T16:59
пмэф-2023
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f896b68aaee0c8b00446ce3443034004.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка (контрнаступления - ред.) на так называемом времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений, при поддержке пяти танков, на запорожском направлении при поддержке двух танков, нескольких бронемашин", - сообщил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878719599.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_78dc232b47a901e43c5c3051699abf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин
ПМЭФ-2023, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин
Путин заявил, что Киев пытается провести контрнаступление, но у него нет никаких шансов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка (контрнаступления - ред.) на так называемом времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений, при поддержке пяти танков, на запорожском направлении при поддержке двух танков, нескольких бронемашин", - сообщил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин рассказал об использовании ВСУ стратрезервов при контрнаступлении