В России не планируют освобождать IT-компании от налога на сверхприбыль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Освобождать IT-компании от единовременного взноса в бюджет со сверхприбыли не планируется, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, планируется ли IT-компании освобождать от налога на сверхприбыль. Он также отметил, что пока не знает, какие IT-компании будут платить данный налог. "Там же формула. Я не знаю. Сейчас закон примут, и мы скажем", - заявил Шадаев. Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Освобождать IT-компании от единовременного взноса в бюджет со сверхприбыли не планируется, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, планируется ли IT-компании освобождать от налога на сверхприбыль.
Он также отметил, что пока не знает, какие IT-компании будут платить данный налог. "Там же формула. Я не знаю. Сейчас закон примут, и мы скажем", - заявил Шадаев.
Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
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