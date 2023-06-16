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В России не планируют освобождать IT-компании от налога на сверхприбыль

В России не планируют освобождать IT-компании от налога на сверхприбыль - РИА Новости, 16.06.2023

В России не планируют освобождать IT-компании от налога на сверхприбыль

Освобождать IT-компании от единовременного взноса в бюджет со сверхприбыли не планируется, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:23

2023-06-16T23:23

2023-06-16T23:23

пмэф-2023

экономика

россия

максут шадаев

госдума рф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Освобождать IT-компании от единовременного взноса в бюджет со сверхприбыли не планируется, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, планируется ли IT-компании освобождать от налога на сверхприбыль. Он также отметил, что пока не знает, какие IT-компании будут платить данный налог. "Там же формула. Я не знаю. Сейчас закон примут, и мы скажем", - заявил Шадаев. Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, максут шадаев, госдума рф, пмэф 2023