https://ria.ru/20230616/mrot-1878684667.html

МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости, 16.06.2023

МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:44

2023-06-16T15:44

2023-06-16T16:46

пмэф-2023

владимир путин

мрот

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878689369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6f6c243572a7615e5ec2e29e08efe1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими, причем, темпами", — сказал он.Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го будет еще одна индексация, сразу на 18,5 процента. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.А к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое, добавил Путин. Он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 242 рубля. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 242 рубля.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/dokhody-1878662327.html

https://ria.ru/20230616/bednost-1878670151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, мрот, россия, экономика