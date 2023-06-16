https://ria.ru/20230616/mrot-1878684667.html
МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости, 16.06.2023
МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:44
2023-06-16T15:44
2023-06-16T16:46
пмэф-2023
владимир путин
мрот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими, причем, темпами", — сказал он.Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го будет еще одна индексация, сразу на 18,5 процента. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.А к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое, добавил Путин. Он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 242 рубля. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 242 рубля.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мрот, россия, экономика
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, МРОТ, Россия, Экономика
МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Президент Владимир Путин объявил об увеличении МРОТ в России с 1 января 2024 года на 18,5%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими, причем, темпами", — сказал он.
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Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го будет еще одна индексация, сразу на 18,5 процента. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.
А к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое, добавил Путин. Он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.
На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 242 рубля. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 242 рубля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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