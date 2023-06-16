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Больше половины уехавших раннее москвичей уже вернулись, рассказал Собянин

Больше половины уехавших раннее москвичей уже вернулись, рассказал Собянин - РИА Новости, 16.06.2023

Больше половины уехавших раннее москвичей уже вернулись, рассказал Собянин

Больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, уже вернулись обратно и работают, сообщил в интервью мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:59

2023-06-16T18:59

2023-06-16T18:59

пмэф-2023

москва

сергей собянин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, уже вернулись обратно и работают, сообщил в интервью мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы видим, что больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, они вернулись и работают. Мы видим по потоку Москвы, по бизнесу, по многим вещам", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2023. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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москва, сергей собянин, экономика, пмэф 2023