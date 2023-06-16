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Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 16.06.2023
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11:12 16.06.2023 (обновлено: 12:21 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/moskva-1878475375.html
Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов
Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов
Около 90 московских компаний воспользовались с марта прошлого года льготными кредитами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:12
2023-06-16T12:21
пмэф-2023
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 90 московских компаний воспользовались с марта прошлого года льготными кредитами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.Общая сумма таких кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов превысила 240 миллиардов рублей, отметил он.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, инвестиции в модернизацию в рамках инвестпроектов позволят почти 30 столичным предприятиям занять больше освобождающихся рыночных ниш.Речь, в частности, идет о предприятиях, которые заняты производством косметики, фармпрепаратов, продовольствия, стройконструкций, автокомпонентов, а также переработкой отходов.По словам Ефимова, московские меры поддержки бизнеса учитывают внешние обстоятельства и запросы предприятий. Так, в июле 2022 года ставка по льготным кредитам для реализации проектов была уменьшена с 9 до 3 процентов, а максимальный размер кредита вырос с одного до трех миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230615/predpriyatiya-1878168118.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
ПМЭФ-2023, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 90 московских компаний воспользовались с марта прошлого года льготными кредитами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.
Общая сумма таких кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов превысила 240 миллиардов рублей, отметил он.
Владимир Ефимов
Ефимов: более 30 предприятий откроют в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва"
15 июня, 10:19
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, инвестиции в модернизацию в рамках инвестпроектов позволят почти 30 столичным предприятиям занять больше освобождающихся рыночных ниш.
Речь, в частности, идет о предприятиях, которые заняты производством косметики, фармпрепаратов, продовольствия, стройконструкций, автокомпонентов, а также переработкой отходов.
По словам Ефимова, московские меры поддержки бизнеса учитывают внешние обстоятельства и запросы предприятий. Так, в июле 2022 года ставка по льготным кредитам для реализации проектов была уменьшена с 9 до 3 процентов, а максимальный размер кредита вырос с одного до трех миллиардов рублей.
 
ПМЭФ-2023МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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