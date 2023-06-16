https://ria.ru/20230616/moskva-1878475375.html

Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов

Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов

Около 90 московских компаний воспользовались с марта прошлого года льготными кредитами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:12

2023-06-16T11:12

2023-06-16T12:21

пмэф-2023

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 90 московских компаний воспользовались с марта прошлого года льготными кредитами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.Общая сумма таких кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов превысила 240 миллиардов рублей, отметил он.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, инвестиции в модернизацию в рамках инвестпроектов позволят почти 30 столичным предприятиям занять больше освобождающихся рыночных ниш.Речь, в частности, идет о предприятиях, которые заняты производством косметики, фармпрепаратов, продовольствия, стройконструкций, автокомпонентов, а также переработкой отходов.По словам Ефимова, московские меры поддержки бизнеса учитывают внешние обстоятельства и запросы предприятий. Так, в июле 2022 года ставка по льготным кредитам для реализации проектов была уменьшена с 9 до 3 процентов, а максимальный размер кредита вырос с одного до трех миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230615/predpriyatiya-1878168118.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)