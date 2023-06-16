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Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов - РИА Новости, 16.06.2023
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10:33 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/moshenniki-1878548955.html
Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов
Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов - РИА Новости, 16.06.2023
Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов
Мошенники придумали новую уловку, они теперь убеждают заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на "безопасный РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:33
2023-06-16T10:33
пмэф-2023
экономика
анатолий печатников
втб
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку, они теперь убеждают заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на "безопасный счет", сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ. "В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства", — рассказал он. Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку – к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый, пояснил он. "Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на "безопасный" или "единый" счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках", - добавил топ-менеджер. По его словам, на схемы с кредитами сейчас приходится более 70% всех хищений. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/moshenniki-1878206520.html
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экономика, анатолий печатников, втб, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Анатолий Печатников, ВТБ, Россия
Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов

Замглавы правления ВТБ Печатников сообщил, что мошенники создали новую уловку с кредитами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников
Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку, они теперь убеждают заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на "безопасный счет", сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ.
«
"В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства", — рассказал он.
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Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку – к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый, пояснил он. "Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на "безопасный" или "единый" счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках", - добавил топ-менеджер.
По его словам, на схемы с кредитами сейчас приходится более 70% всех хищений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаАнатолий ПечатниковВТБРоссия
 
 
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