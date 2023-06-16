https://ria.ru/20230616/moshenniki-1878548955.html

Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов

Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов - РИА Новости, 16.06.2023

Печатников: мошенники придумали новую схему с рефинансированием кредитов

Мошенники придумали новую уловку, они теперь убеждают заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на "безопасный РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:33

2023-06-16T10:33

2023-06-16T10:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку, они теперь убеждают заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на "безопасный счет", сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ. "В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства", — рассказал он. Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку – к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый, пояснил он. "Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на "безопасный" или "единый" счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках", - добавил топ-менеджер. По его словам, на схемы с кредитами сейчас приходится более 70% всех хищений. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/moshenniki-1878206520.html

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экономика, анатолий печатников, втб, россия