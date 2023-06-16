https://ria.ru/20230616/moryaki-1878516910.html

В помощь морякам с горящего судна выделили две машины скорой помощи

В помощь морякам с горящего судна выделили две машины скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2023

В помощь морякам с горящего судна выделили две машины скорой помощи

Две бригады скорой помощи выехали к берегу приморской Находки, чтобы доставить в больницу членов экипажа загоревшегося судна Beks Force, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:47

2023-06-16T07:47

2023-06-16T07:47

происшествия

находка

приморский край

маршалловы острова

николай суханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский профсоюз моряков

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Две бригады скорой помощи выехали к берегу приморской Находки, чтобы доставить в больницу членов экипажа загоревшегося судна Beks Force, рассказали РИА Новости в минздраве Приморья. Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Согласно информации спасателей, на борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. По данным председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, весь экипаж состоит из граждан Индии. "Две бригады Находкинской станции скорой помощи выдвинулись на причал Астафьева для эвакуации, предположительно, двух пострадавших. После оценки состояния пациентов доставят в больницу …Находки", - рассказали в пресс-службе приморского минздрава.

https://ria.ru/20230616/spasateli-1878516162.html

находка

приморский край

маршалловы острова

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происшествия, находка, приморский край, маршалловы острова, николай суханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский профсоюз моряков