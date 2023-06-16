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Стало известно, кто будет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Стало известно, кто будет модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Стало известно, кто будет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет американский политолог Дмитрий Саймс, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:32

2023-06-16T10:32

2023-06-16T10:51

пмэф-2023

экономика

дмитрий саймс

владимир путин

дмитрий песков

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С. ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет американский политолог Дмитрий Саймс, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Модерировать эту сессию будет почетный президент The National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Будут выступления Путина, (президента Алжира Абдельмаджида - ред.) Теббуна, и затем будет модерируемая дискуссия. Как всегда ожидаем интересный разговор, интересное и насыщенное выступление", - сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ.Говоря о выступлении Путина, он сказал, что "подготовлен очень солидный материал"."Будет детальная оценка положения дел в экономике, в социально-экономической сфере, в глобальных экономических процессах и очерчены перспективы на ближнюю и среднесрочную перспективу", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий саймс, владимир путин, дмитрий песков