https://ria.ru/20230616/mid-1878771071.html

МИД России вызвал посла Австралии

МИД России вызвал посла Австралии - РИА Новости, 16.06.2023

МИД России вызвал посла Австралии

Посол Австралии Грейм Михан в пятницу вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:00

2023-06-16T19:00

2023-06-16T19:10

россия

австралия

андрей руденко

канберра

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Посол Австралии Грейм Михан в пятницу вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс российского посольства, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре", - говорится в сообщении.С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю"."Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html

россия

австралия

канберра

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россия, австралия, андрей руденко, канберра