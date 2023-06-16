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Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:16 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/mfts-1878519580.html
Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России
Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России - РИА Новости, 16.06.2023
Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России
Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:16
2023-06-16T08:16
пмэф-2023
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале апреля Котяков говорил об открытии 21 семейного многофункционального центра госуслуг и о планах открыть ещё 30 до конца года. "В Госдуме мы это обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер Госдумы – ред.), она поднимала вопрос развития семейных МФЦ, мы эту практику будем продолжать… (Будут открываться) в том числе и в новых регионах", - сказал Котяков РИА Новости. Он отметил, что программа открытия семейных МФЦ займет некоторое время. "Они будут расширяться в новых субъектах, на новых локациях. Семейные МФЦ зарекомендовали себя как хорошие площадки на сегодня", - указал Котяков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас работает 21 центр в восьми регионах России: в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. В этом году планируется расширение сети таких центров на 15 регионов, отметили в министерстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России

Котяков: семейные МФЦ хорошо себя зарекомендовали, их откроют и в новых субъектах России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2023
Глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В начале апреля Котяков говорил об открытии 21 семейного многофункционального центра госуслуг и о планах открыть ещё 30 до конца года.
«
"В Госдуме мы это обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер Госдумы – ред.), она поднимала вопрос развития семейных МФЦ, мы эту практику будем продолжать… (Будут открываться) в том числе и в новых регионах", - сказал Котяков РИА Новости.
Он отметил, что программа открытия семейных МФЦ займет некоторое время. "Они будут расширяться в новых субъектах, на новых локациях. Семейные МФЦ зарекомендовали себя как хорошие площадки на сегодня", - указал Котяков.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас работает 21 центр в восьми регионах России: в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. В этом году планируется расширение сети таких центров на 15 регионов, отметили в министерстве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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