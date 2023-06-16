https://ria.ru/20230616/mfts-1878519580.html

Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России

Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России - РИА Новости, 16.06.2023

Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России

Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:16

2023-06-16T08:16

2023-06-16T08:16

пмэф-2023

общество

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале апреля Котяков говорил об открытии 21 семейного многофункционального центра госуслуг и о планах открыть ещё 30 до конца года. "В Госдуме мы это обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер Госдумы – ред.), она поднимала вопрос развития семейных МФЦ, мы эту практику будем продолжать… (Будут открываться) в том числе и в новых регионах", - сказал Котяков РИА Новости. Он отметил, что программа открытия семейных МФЦ займет некоторое время. "Они будут расширяться в новых субъектах, на новых локациях. Семейные МФЦ зарекомендовали себя как хорошие площадки на сегодня", - указал Котяков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас работает 21 центр в восьми регионах России: в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. В этом году планируется расширение сети таких центров на 15 регионов, отметили в министерстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)