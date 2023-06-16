Котяков рассказал о планах открыть семейные МФЦ в новых регионах России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале апреля Котяков говорил об открытии 21 семейного многофункционального центра госуслуг и о планах открыть ещё 30 до конца года. "В Госдуме мы это обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер Госдумы – ред.), она поднимала вопрос развития семейных МФЦ, мы эту практику будем продолжать… (Будут открываться) в том числе и в новых регионах", - сказал Котяков РИА Новости. Он отметил, что программа открытия семейных МФЦ займет некоторое время. "Они будут расширяться в новых субъектах, на новых локациях. Семейные МФЦ зарекомендовали себя как хорошие площадки на сегодня", - указал Котяков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас работает 21 центр в восьми регионах России: в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. В этом году планируется расширение сети таких центров на 15 регионов, отметили в министерстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) хорошо себя зарекомендовали, они будут открыты и в новых субъектах, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В начале апреля Котяков говорил об открытии 21 семейного многофункционального центра госуслуг и о планах открыть ещё 30 до конца года.
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"В Госдуме мы это обсуждали с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер Госдумы – ред.), она поднимала вопрос развития семейных МФЦ, мы эту практику будем продолжать… (Будут открываться) в том числе и в новых регионах", - сказал Котяков РИА Новости.
Он отметил, что программа открытия семейных МФЦ займет некоторое время. "Они будут расширяться в новых субъектах, на новых локациях. Семейные МФЦ зарекомендовали себя как хорошие площадки на сегодня", - указал Котяков.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас работает 21 центр в восьми регионах России: в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. В этом году планируется расширение сети таких центров на 15 регионов, отметили в министерстве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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