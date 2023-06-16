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Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:08 16.06.2023 (обновлено: 19:16 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/memorandum-1878773770.html
Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве
Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве
Калужская область на площадке Петербургского международного экономического форума подписала с компанией DP World (ОАЭ) меморандум о взаимопонимании и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:08
2023-06-16T19:16
калужская область
калужская область
калуга
пмэф 2023
dp world
владислав шапша
оаэ
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КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область на площадке Петербургского международного экономического форума подписала с компанией DP World (ОАЭ) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере, сообщает правительство Калужской области. На церемонии глава области Владислав Шапша поблагодарил председателя группы Дубай Порт Ворлд (DP World) Султана Ахмед бин Сулайема за сотрудничество с регионом и заверил, что областное правительство высоко ценит компетенции компании в сфере логистики, которая является, по его словам, серьезным эффективным инструментом в сфере развития международной торговли. Губернатор подчеркнул, что Калужская область как территория опережающего экономического развития, территория с интересными инвестиционными возможностями учитывает пожелания своих бизнес-партнеров. "Мы очень рады приходу проекта компании DP World в Калугу. Наш самый крупный проект в этой сфере - мультимодальный транспортно-логистический центр Фрейт Вилладж. У него широкие возможности по хранению и перевозке грузов. С 2016 года наш регион стал частью транспортного проекта "Новый шелковый путь", связывающего Европу и Китай, ставшего одним из самых быстрых, экономически выгодных логистических маршрутов", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Шапша отметил, что регион рассчитывает при поддержке компании DP World развивать Фрейт Вилладж для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке "Ворсино". Говоря о подписанном меморандуме, бин Сулайем отметил, что сегодня нельзя допустить повторения ситуации, которая была во время пандемии, когда происходили логистические затруднения. "Очень многие грузы просто застревали в портах. Это стоило многим компаниям огромных потерь – девять миллиардов долларов в день. И фактически мы должны работать над этой ситуацией, чтобы избежать ее повторения. Теперь очень многие грузы могут достигать стран Ближнего Востока гораздо быстрее. Мы благодарим господина губернатора за поддержку нашей инициативы", - цитирует его слова пресс-служба областного правительства. Компания DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов, инвестирующий в логистическую инфраструктуру по всему миру. DP World объединяет такие направления деятельности, как строительство и эксплуатация многоцелевых контейнерных терминалов мирового класса, услуги по доставке грузов водным и наземным транспортом, а также управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками и логистическими центрами мира. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/investory-1878636425.html
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калужская область, калуга, пмэф 2023, dp world, владислав шапша, оаэ
Калужская область, Калужская область, Калуга, ПМЭФ 2023, DP World, Владислав Шапша, ОАЭ
Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве

Калужская область подписала с компанией DP World из ОАЭ меморандум о сотрудничестве

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области / MALEEV61Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере между Правительством Калужской области и компанией DP World
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере между Правительством Калужской области и компанией DP World - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области / MALEEV61
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере между Правительством Калужской области и компанией DP World
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область на площадке Петербургского международного экономического форума подписала с компанией DP World (ОАЭ) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере, сообщает правительство Калужской области.
На церемонии глава области Владислав Шапша поблагодарил председателя группы Дубай Порт Ворлд (DP World) Султана Ахмед бин Сулайема за сотрудничество с регионом и заверил, что областное правительство высоко ценит компетенции компании в сфере логистики, которая является, по его словам, серьезным эффективным инструментом в сфере развития международной торговли. Губернатор подчеркнул, что Калужская область как территория опережающего экономического развития, территория с интересными инвестиционными возможностями учитывает пожелания своих бизнес-партнеров.
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"Мы очень рады приходу проекта компании DP World в Калугу. Наш самый крупный проект в этой сфере - мультимодальный транспортно-логистический центр Фрейт Вилладж. У него широкие возможности по хранению и перевозке грузов. С 2016 года наш регион стал частью транспортного проекта "Новый шелковый путь", связывающего Европу и Китай, ставшего одним из самых быстрых, экономически выгодных логистических маршрутов", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Шапша отметил, что регион рассчитывает при поддержке компании DP World развивать Фрейт Вилладж для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке "Ворсино".
Говоря о подписанном меморандуме, бин Сулайем отметил, что сегодня нельзя допустить повторения ситуации, которая была во время пандемии, когда происходили логистические затруднения.
"Очень многие грузы просто застревали в портах. Это стоило многим компаниям огромных потерь – девять миллиардов долларов в день. И фактически мы должны работать над этой ситуацией, чтобы избежать ее повторения. Теперь очень многие грузы могут достигать стран Ближнего Востока гораздо быстрее. Мы благодарим господина губернатора за поддержку нашей инициативы", - цитирует его слова пресс-служба областного правительства.
Компания DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов, инвестирующий в логистическую инфраструктуру по всему миру. DP World объединяет такие направления деятельности, как строительство и эксплуатация многоцелевых контейнерных терминалов мирового класса, услуги по доставке грузов водным и наземным транспортом, а также управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками и логистическими центрами мира.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Калужская областьКалужская областьКалугаПМЭФ 2023DP WorldВладислав ШапшаОАЭ
 
 
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