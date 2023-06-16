https://ria.ru/20230616/memorandum-1878773770.html

Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве

Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

Калужская область подписала с арабской DP World меморандум о сотрудничестве

Калужская область на площадке Петербургского международного экономического форума подписала с компанией DP World (ОАЭ) меморандум о взаимопонимании и... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:08

2023-06-16T19:08

2023-06-16T19:16

калужская область

калужская область

калуга

пмэф 2023

dp world

владислав шапша

оаэ

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КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область на площадке Петербургского международного экономического форума подписала с компанией DP World (ОАЭ) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в транспортно-логистической сфере, сообщает правительство Калужской области. На церемонии глава области Владислав Шапша поблагодарил председателя группы Дубай Порт Ворлд (DP World) Султана Ахмед бин Сулайема за сотрудничество с регионом и заверил, что областное правительство высоко ценит компетенции компании в сфере логистики, которая является, по его словам, серьезным эффективным инструментом в сфере развития международной торговли. Губернатор подчеркнул, что Калужская область как территория опережающего экономического развития, территория с интересными инвестиционными возможностями учитывает пожелания своих бизнес-партнеров. "Мы очень рады приходу проекта компании DP World в Калугу. Наш самый крупный проект в этой сфере - мультимодальный транспортно-логистический центр Фрейт Вилладж. У него широкие возможности по хранению и перевозке грузов. С 2016 года наш регион стал частью транспортного проекта "Новый шелковый путь", связывающего Европу и Китай, ставшего одним из самых быстрых, экономически выгодных логистических маршрутов", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Шапша отметил, что регион рассчитывает при поддержке компании DP World развивать Фрейт Вилладж для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке "Ворсино". Говоря о подписанном меморандуме, бин Сулайем отметил, что сегодня нельзя допустить повторения ситуации, которая была во время пандемии, когда происходили логистические затруднения. "Очень многие грузы просто застревали в портах. Это стоило многим компаниям огромных потерь – девять миллиардов долларов в день. И фактически мы должны работать над этой ситуацией, чтобы избежать ее повторения. Теперь очень многие грузы могут достигать стран Ближнего Востока гораздо быстрее. Мы благодарим господина губернатора за поддержку нашей инициативы", - цитирует его слова пресс-служба областного правительства. Компания DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов, инвестирующий в логистическую инфраструктуру по всему миру. DP World объединяет такие направления деятельности, как строительство и эксплуатация многоцелевых контейнерных терминалов мирового класса, услуги по доставке грузов водным и наземным транспортом, а также управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками и логистическими центрами мира. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/investory-1878636425.html

https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html

калужская область

калуга

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калужская область, калуга, пмэф 2023, dp world, владислав шапша, оаэ