https://ria.ru/20230616/matvienko-1878554459.html

Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают

Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают - РИА Новости, 16.06.2023

Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил в интервью "Абзацу" краткосрочную популярность современных артистов. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:33

2023-06-16T11:33

2023-06-16T11:33

шоубиз

игорь матвиенко

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил в интервью "Абзацу" краткосрочную популярность современных артистов. "Огромное количество новых имен. Их гораздо больше стало. Их стало так много, что они немножко друг друга поедают", – рассказал Матвиенко.По словам композитора, у новых музыкантов мало шансов на долгую творческую жизнь из-за быстрого потока информации. "Такая тенденция. Исполнители теперь живут гораздо меньший срок. Песни стали уже по две минуты. То есть очень быстрый поток информации. Просто время поменялось. Их очень много. И останутся ли они на 10, 15, 20 лет? Не уверен", – заключил продюсер. Сам Игорь Матвиенко обрел популярность благодаря основанию группы "Любэ" в 1989 году. Позже он создал коллективы "Иванушки", "Фабрика" и "Корни". В нулевые композитор стал художественным руководителем первого и пятого сезонов "Фабрики звезд". Он также писал музыку для артистов и фильмов, делал аранжировки для спортивных событий.

https://ria.ru/20230615/viking-1878421850.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

игорь матвиенко