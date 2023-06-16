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Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают - РИА Новости, 16.06.2023
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Шоубиз
 
11:33 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/matvienko-1878554459.html
Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают
Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают - РИА Новости, 16.06.2023
Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил в интервью "Абзацу" краткосрочную популярность современных артистов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:33
2023-06-16T11:33
шоубиз
игорь матвиенко
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил в интервью "Абзацу" краткосрочную популярность современных артистов. &quot;Огромное количество новых имен. Их гораздо больше стало. Их стало так много, что они немножко друг друга поедают&quot;, – рассказал Матвиенко.По словам композитора, у новых музыкантов мало шансов на долгую творческую жизнь из-за быстрого потока информации. "Такая тенденция. Исполнители теперь живут гораздо меньший срок. Песни стали уже по две минуты. То есть очень быстрый поток информации. Просто время поменялось. Их очень много. И останутся ли они на 10, 15, 20 лет? Не уверен", – заключил продюсер. Сам Игорь Матвиенко обрел популярность благодаря основанию группы "Любэ" в 1989 году. Позже он создал коллективы "Иванушки", "Фабрика" и "Корни". В нулевые композитор стал художественным руководителем первого и пятого сезонов "Фабрики звезд". Он также писал музыку для артистов и фильмов, делал аранжировки для спортивных событий.
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игорь матвиенко
Шоубиз, Игорь Матвиенко
Матвиенко объяснил, почему современных артистов быстро забывают

Матвиенко объяснил краткосрочную популярность современных артистов их количеством

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил в интервью "Абзацу" краткосрочную популярность современных артистов.
«

"Огромное количество новых имен. Их гораздо больше стало. Их стало так много, что они немножко друг друга поедают", – рассказал Матвиенко.

По словам композитора, у новых музыкантов мало шансов на долгую творческую жизнь из-за быстрого потока информации.
«
"Такая тенденция. Исполнители теперь живут гораздо меньший срок. Песни стали уже по две минуты. То есть очень быстрый поток информации. Просто время поменялось. Их очень много. И останутся ли они на 10, 15, 20 лет? Не уверен", – заключил продюсер.
Сам Игорь Матвиенко обрел популярность благодаря основанию группы "Любэ" в 1989 году. Позже он создал коллективы "Иванушки", "Фабрика" и "Корни". В нулевые композитор стал художественным руководителем первого и пятого сезонов "Фабрики звезд". Он также писал музыку для артистов и фильмов, делал аранжировки для спортивных событий.
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ШоубизИгорь Матвиенко
 
 
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