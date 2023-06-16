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В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей - РИА Новости, 16.06.2023
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14:19 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/maskirovka-1878633229.html
В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей
В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей - РИА Новости, 16.06.2023
В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей
Новое производство недоступных для тепловизоров маскировочных сетей откроют в Новосибирской области на предприятии ООО "Здравмедтех-Новосибирск", сообщает... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:19
2023-06-16T14:19
надежные люди
безопасность
новосибирская область
вооруженные силы рф
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Новое производство недоступных для тепловизоров маскировочных сетей откроют в Новосибирской области на предприятии ООО "Здравмедтех-Новосибирск", сообщает областное правительство. Предприятие уже 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Запуск нового корпуса позволит обеспечить непрерывное производство различной продукции, в том числе для обеспечения нужд специальной военной операции. "Компания очень быстро отреагировала в период пандемии и нарастила объемы производства за короткий промежуток времени больше чем в два раза. Из ближайших задач – это освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями, это маскировочные сети, которые не показывают то что под ними накрыто, то есть не выдают тепло", - сообщил в ходе открытия новой производственной площадки замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. Генеральный директор компании Алексей Клевасов пояснил, что по поручению губернатора региона Андрея Травникова готовится запуск производства маскировочных сетей для обеспечения нужд новосибирских подразделений – участников специальной военной операции. "Продукция должна обладать особыми характеристиками, в том числе быть недоступной для тепловизоров. Для приобретения оборудования мы воспользуемся программой министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и получим компенсацию на закупку оборудования в размере 20%", – сказал он.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877042833.html
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безопасность, новосибирская область, вооруженные силы рф, андрей травников
Надежные люди, Безопасность, Новосибирская область, Вооруженные силы РФ, Андрей Травников
В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей

В Новосибирской области будут производить маскировочные сети, недоступные для тепловизоров

© Фото : Правительство Новосибирской областиЗапуск нового корпуса предприятия ООО "Здравмедтех-Новосибирск"
Запуск нового корпуса предприятия ООО Здравмедтех-Новосибирск - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Правительство Новосибирской области
Запуск нового корпуса предприятия ООО "Здравмедтех-Новосибирск"
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Новое производство недоступных для тепловизоров маскировочных сетей откроют в Новосибирской области на предприятии ООО "Здравмедтех-Новосибирск", сообщает областное правительство.
Предприятие уже 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Запуск нового корпуса позволит обеспечить непрерывное производство различной продукции, в том числе для обеспечения нужд специальной военной операции.
«
"Компания очень быстро отреагировала в период пандемии и нарастила объемы производства за короткий промежуток времени больше чем в два раза. Из ближайших задач – это освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями, это маскировочные сети, которые не показывают то что под ними накрыто, то есть не выдают тепло", - сообщил в ходе открытия новой производственной площадки замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.
Генеральный директор компании Алексей Клевасов пояснил, что по поручению губернатора региона Андрея Травникова готовится запуск производства маскировочных сетей для обеспечения нужд новосибирских подразделений – участников специальной военной операции.
"Продукция должна обладать особыми характеристиками, в том числе быть недоступной для тепловизоров. Для приобретения оборудования мы воспользуемся программой министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и получим компенсацию на закупку оборудования в размере 20%", – сказал он.
Маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Надежные людиБезопасностьНовосибирская областьВооруженные силы РФАндрей Травников
 
 
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