https://ria.ru/20230616/malkov-1878739442.html
Малков: Рязанская область на ПМЭФ подпишет около 50 соглашений
Малков: Рязанская область на ПМЭФ подпишет около 50 соглашений - РИА Новости, 16.06.2023
Малков: Рязанская область на ПМЭФ подпишет около 50 соглашений
Рязанская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме около 50 соглашений на сумму порядка 70 миллиардов рублей, сказал... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:32
2023-06-16T17:32
2023-06-16T17:32
рязанская область
павел малков
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Рязанская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме около 50 соглашений на сумму порядка 70 миллиардов рублей, сказал губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."Программа очень насыщенная... У нас всего за форум подписывается около 50 соглашений о сотрудничестве. Больше половины - это новые инвестпроекты, которые будут реализовываться на территории нашей области. Сумма - примерно 70 миллиардов рублей. Самые разные направления. Это и создание автокомпонентов, бытовой химии, приборостроение, развитие агропромышленного комплекса, перерабатывающая промышленность, большой логистический комплекс", - сообщил Малков.Он отметил, что значительную часть новых предприятий регион будет "приземлять" на территории индустриального парка "Рязанский", где завершается строительство необходимой инфраструктуры. "Уже сейчас свободных площадей в этом индустриальном парке практически не осталось. Три четверти площадей уже закреплено за разными предприятиями. Уже сейчас можно говорить, что проект состоялся. По сути, надо проектировать следующий индустриальный парк. Мы с коллегами начали об этом говорить", - подчеркнул губернатор.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/farmklaster-1878736948.html
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павел малков, пмэф 2023
Рязанская область, Павел Малков, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости
. Рязанская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме около 50 соглашений на сумму порядка 70 миллиардов рублей, сказал губернатор Павел Малков
в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Программа очень насыщенная... У нас всего за форум подписывается около 50 соглашений о сотрудничестве. Больше половины - это новые инвестпроекты, которые будут реализовываться на территории нашей области. Сумма - примерно 70 миллиардов рублей. Самые разные направления. Это и создание автокомпонентов, бытовой химии, приборостроение, развитие агропромышленного комплекса, перерабатывающая промышленность, большой логистический комплекс", - сообщил Малков.
Малков: фармкластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами
Он отметил, что значительную часть новых предприятий регион будет "приземлять" на территории индустриального парка "Рязанский", где завершается строительство необходимой инфраструктуры. "Уже сейчас свободных площадей в этом индустриальном парке практически не осталось. Три четверти площадей уже закреплено за разными предприятиями. Уже сейчас можно говорить, что проект состоялся. По сути, надо проектировать следующий индустриальный парк. Мы с коллегами начали об этом говорить", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.