https://ria.ru/20230616/malkov-1878738532.html
Малков: число резидентов "Аэрокосмической долины" в области вырастет до 30
Малков: число резидентов "Аэрокосмической долины" в области вырастет до 30 - РИА Новости, 16.06.2023
Малков: число резидентов "Аэрокосмической долины" в области вырастет до 30
Число резидентов инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина" в Рязанской области увеличится в ближайшее время с 22 до 30, сказал... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:30
2023-06-16T17:30
2023-06-16T17:30
рязанская область
россия
павел малков
михаил мишустин
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число резидентов инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина" в Рязанской области увеличится в ближайшее время с 22 до 30, сказал губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия."Проект уже стартовал. В нем уже около 60 организаций, в том числе 22 уже получили статус резидента. В ближайшее время еще восемь получат такой статус", - сообщил Малков.Он уточнил, что отдельным направлением "Долины" будет разработка беспилотников. Также планируется создание систем навигации, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, ракетоносителей легкого и сверхлегкого класса, систем беспроводной связи.В ближайшее время, по словам Малкова, начнется ремонт здания, где на площади около 7 тысяч квадратных метров расположатся органы управления и первые резиденты. Разрабатывается проект планировки территории, где в дальнейшем разместятся производства."Мы инвестируем в развитие инфраструктуры и обеспечиваем налоговые преференции. Статус инновационного научно-технологического центра предполагает в том числе преференции из федерального уровня. То есть практически резиденты ИНТЦ не платят никакие налоги. Единственное, что они должны соответствовать достаточно жестким условиям", - добавил губернатор.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, павел малков, михаил мишустин, пмэф 2023
Рязанская область, Россия, Павел Малков, Михаил Мишустин, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число резидентов инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина" в Рязанской области увеличится в ближайшее время с 22 до 30, сказал губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.
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"Проект уже стартовал. В нем уже около 60 организаций, в том числе 22 уже получили статус резидента. В ближайшее время еще восемь получат такой статус", - сообщил Малков.
Он уточнил, что отдельным направлением "Долины" будет разработка беспилотников. Также планируется создание систем навигации, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, ракетоносителей легкого и сверхлегкого класса, систем беспроводной связи.
В ближайшее время, по словам Малкова, начнется ремонт здания, где на площади около 7 тысяч квадратных метров расположатся органы управления и первые резиденты. Разрабатывается проект планировки территории, где в дальнейшем разместятся производства.
В Рязанской области откроется флагманская школа
"Мы инвестируем в развитие инфраструктуры и обеспечиваем налоговые преференции. Статус инновационного научно-технологического центра предполагает в том числе преференции из федерального уровня. То есть практически резиденты ИНТЦ не платят никакие налоги. Единственное, что они должны соответствовать достаточно жестким условиям", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.