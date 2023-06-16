СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу
СБУ заочно обвинила члена Общественной палаты Малькевича и семь журналистов в создании ОПГ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам российского телеканала "Таврия".
"СБУ заочно сообщила о подозрении семи пропагандистам оккупационного телеканала "Таврия", созданного на базе "Общественного" в Херсоне, и их российскому куратору Александру Малькевичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СБУ сообщают, что обвиняемых подозревают "в создании организованной преступной группы для ведения информационной деятельности в сотрудничестве" с Россией". По данным украинских следователей, якобы Малькевич приобщил к созданию телеканала "Таврия" на базе национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Общественного") губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, экс-директора телекомпании "Оплот" Исмаила Абдуллаева", а также херсонского журналиста Евгения Брикова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет и конфискацию имущества.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.