https://ria.ru/20230616/malkevich-1878703469.html

СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу

СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу - РИА Новости, 16.06.2023

СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:24

2023-06-16T16:24

2023-06-16T16:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

служба безопасности украины

александр малькевич

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херсонская область

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам российского телеканала "Таврия". "СБУ заочно сообщила о подозрении семи пропагандистам оккупационного телеканала "Таврия", созданного на базе "Общественного" в Херсоне, и их российскому куратору Александру Малькевичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СБУ сообщают, что обвиняемых подозревают "в создании организованной преступной группы для ведения информационной деятельности в сотрудничестве" с Россией". По данным украинских следователей, якобы Малькевич приобщил к созданию телеканала "Таврия" на базе национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Общественного") губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, экс-директора телекомпании "Оплот" Исмаила Абдуллаева", а также херсонского журналиста Евгения Брикова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет и конфискацию имущества. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230606/vityazeva-1876555338.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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