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СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/malkevich-1878703469.html
СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу
СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу - РИА Новости, 16.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:24
2023-06-16T16:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
служба безопасности украины
александр малькевич
херсон
россия
херсонская область
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам российского телеканала "Таврия". "СБУ заочно сообщила о подозрении семи пропагандистам оккупационного телеканала "Таврия", созданного на базе "Общественного" в Херсоне, и их российскому куратору Александру Малькевичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СБУ сообщают, что обвиняемых подозревают "в создании организованной преступной группы для ведения информационной деятельности в сотрудничестве" с Россией". По данным украинских следователей, якобы Малькевич приобщил к созданию телеканала "Таврия" на базе национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Общественного") губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, экс-директора телекомпании "Оплот" Исмаила Абдуллаева", а также херсонского журналиста Евгения Брикова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет и конфискацию имущества. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Служба безопасности Украины, Александр Малькевич, Херсон, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу

СБУ заочно обвинила члена Общественной палаты Малькевича и семь журналистов в создании ОПГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что заочно предъявила обвинения члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и семи журналистам российского телеканала "Таврия".
"СБУ заочно сообщила о подозрении семи пропагандистам оккупационного телеканала "Таврия", созданного на базе "Общественного" в Херсоне, и их российскому куратору Александру Малькевичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СБУ сообщают, что обвиняемых подозревают "в создании организованной преступной группы для ведения информационной деятельности в сотрудничестве" с Россией". По данным украинских следователей, якобы Малькевич приобщил к созданию телеканала "Таврия" на базе национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Общественного") губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, экс-директора телекомпании "Оплот" Исмаила Абдуллаева", а также херсонского журналиста Евгения Брикова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет и конфискацию имущества.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Журналистка Юлия Витязева - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой
6 июня, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСлужба безопасности УкраиныАлександр МалькевичХерсонРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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