https://ria.ru/20230616/lipetsk-1878787976.html

Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе

Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе - РИА Новости, 16.06.2023

Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе

В рамках заключенного соглашения между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и директором "1С" Борисом Нуралиев в Липецком техническом... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:28

2023-06-16T20:28

2023-06-16T20:28

липецкая область

игорь артамонов

1с

пмэф

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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. В рамках заключенного соглашения между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и директором "1С" Борисом Нуралиев в Липецком техническом госуниверситете откроют кафедру для подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе правительства региона.Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Как отметил Артамонов, соглашение о сотрудничестве позволит создать в регионе технологичные и инновационные условия для использования проектов на отечественной программной платформе "1С"."Актуальной задачей в условиях импортозамещения стало восполнение нехватки специалистов в сфере информационных технологий. В сложившейся ситуации мы должны искать новые подходы к подготовке кадров. Новые методики должны отвечать на вызовы и возможности кадровой политики и способствовать развитию ИТ-сообщества региона. Мы планируем расширить существующие ИТ-компетенции за счет укрепления стратегического партнерства с лидирующими игроками на рынке отечественного программного обеспечения", – отметил Артамонов.Он добавил, что проект будет реализован в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", а открытие кафедры позволит подготовить для региона новых профессионалов и тем самым решить сразу две задачи: студенты получат возможность освоить высокооплачиваемую специальность, а работодателям станет намного проще нанять 1С-разработчика.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, 1с , пмэф