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Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе - РИА Новости, 16.06.2023
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Липецкая область
 
20:28 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/lipetsk-1878787976.html
Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе
Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе - РИА Новости, 16.06.2023
Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе
В рамках заключенного соглашения между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и директором "1С" Борисом Нуралиев в Липецком техническом... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:28
2023-06-16T20:28
липецкая область
игорь артамонов
пмэф
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. В рамках заключенного соглашения между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и директором "1С" Борисом Нуралиев в Липецком техническом госуниверситете откроют кафедру для подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе правительства региона.Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Как отметил Артамонов, соглашение о сотрудничестве позволит создать в регионе технологичные и инновационные условия для использования проектов на отечественной программной платформе "1С"."Актуальной задачей в условиях импортозамещения стало восполнение нехватки специалистов в сфере информационных технологий. В сложившейся ситуации мы должны искать новые подходы к подготовке кадров. Новые методики должны отвечать на вызовы и возможности кадровой политики и способствовать развитию ИТ-сообщества региона. Мы планируем расширить существующие ИТ-компетенции за счет укрепления стратегического партнерства с лидирующими игроками на рынке отечественного программного обеспечения", – отметил Артамонов.Он добавил, что проект будет реализован в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", а открытие кафедры позволит подготовить для региона новых профессионалов и тем самым решить сразу две задачи: студенты получат возможность освоить высокооплачиваемую специальность, а работодателям станет намного проще нанять 1С-разработчика.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, 1с , пмэф
Липецкая область, Игорь Артамонов, 1С , ПМЭФ

Кафедру информационных технологий откроют в липецком политехе

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. В рамках заключенного соглашения между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и директором "1С" Борисом Нуралиев в Липецком техническом госуниверситете откроют кафедру для подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Как отметил Артамонов, соглашение о сотрудничестве позволит создать в регионе технологичные и инновационные условия для использования проектов на отечественной программной платформе "1С".
«
"Актуальной задачей в условиях импортозамещения стало восполнение нехватки специалистов в сфере информационных технологий. В сложившейся ситуации мы должны искать новые подходы к подготовке кадров. Новые методики должны отвечать на вызовы и возможности кадровой политики и способствовать развитию ИТ-сообщества региона. Мы планируем расширить существующие ИТ-компетенции за счет укрепления стратегического партнерства с лидирующими игроками на рынке отечественного программного обеспечения", – отметил Артамонов.
Он добавил, что проект будет реализован в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", а открытие кафедры позволит подготовить для региона новых профессионалов и тем самым решить сразу две задачи: студенты получат возможность освоить высокооплачиваемую специальность, а работодателям станет намного проще нанять 1С-разработчика.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПМЭФ
 
 
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