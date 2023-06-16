https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878588221.html
Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово
Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово - РИА Новости, 16.06.2023
Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово
Более 100 миллиардов рублей планируется выделить на реализацию пятого и шестого этапа строительства одного из важнейших для Ленинградской области и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:24
2023-06-16T12:24
2023-06-16T12:24
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей планируется выделить на реализацию пятого и шестого этапа строительства одного из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов - Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин."Сегодня мы закрепляем договоренности о том, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры – ВТБ и банк "Россия". Пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что, благодаря нашим партнерам, совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области", ― подчеркнул Дрозденко.В свою очередь, Андрей Костин отметил, что транспортно-логистический комплекс Ленобласти постоянно развивается: строятся дороги, развязки, открываются новые маршруты, а совместно с заинтересованными и сильными партнерами будет создана современная магистраль, которая внесет существенный вклад в транспортное развитие региона. Михаил Клишин подчеркнул, одна из ключевых задач банка "Россия" ― это поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент проект по строительству участка ШМСД на территории Ленобласти находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования: выделены земельные участки, определена трассировка и основные технико-экономические показатели проекта, прорабатываются условия концессии, в ближайшее время ожидается представление частной концессионной инициативы в адрес региона."Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллиардов рублей", - подытожили в обладминистрации.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, пмэф 2023, инвестиции
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023, Инвестиции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей планируется выделить на реализацию пятого и шестого этапа строительства одного из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов - Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
и председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин.
Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора
"Сегодня мы закрепляем договоренности о том, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры – ВТБ и банк "Россия". Пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что, благодаря нашим партнерам, совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области", ― подчеркнул Дрозденко.
В свою очередь, Андрей Костин отметил, что транспортно-логистический комплекс Ленобласти постоянно развивается: строятся дороги, развязки, открываются новые маршруты, а совместно с заинтересованными и сильными партнерами будет создана современная магистраль, которая внесет существенный вклад в транспортное развитие региона. Михаил Клишин подчеркнул, одна из ключевых задач банка "Россия" ― это поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти.
В Ленобласти построят высокотехнологичное производство кормовых добавок
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент проект по строительству участка ШМСД на территории Ленобласти находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования: выделены земельные участки, определена трассировка и основные технико-экономические показатели проекта, прорабатываются условия концессии, в ближайшее время ожидается представление частной концессионной инициативы в адрес региона.
"Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллиардов рублей", - подытожили в обладминистрации.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.