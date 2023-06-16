https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878588221.html

Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово

Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово - РИА Новости, 16.06.2023

Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово

Более 100 миллиардов рублей планируется выделить на реализацию пятого и шестого этапа строительства одного из важнейших для Ленинградской области и... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:24

2023-06-16T12:24

2023-06-16T12:24

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

инвестиции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей планируется выделить на реализацию пятого и шестого этапа строительства одного из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов - Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин."Сегодня мы закрепляем договоренности о том, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры – ВТБ и банк "Россия". Пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что, благодаря нашим партнерам, совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области", ― подчеркнул Дрозденко.В свою очередь, Андрей Костин отметил, что транспортно-логистический комплекс Ленобласти постоянно развивается: строятся дороги, развязки, открываются новые маршруты, а совместно с заинтересованными и сильными партнерами будет создана современная магистраль, которая внесет существенный вклад в транспортное развитие региона. Михаил Клишин подчеркнул, одна из ключевых задач банка "Россия" ― это поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент проект по строительству участка ШМСД на территории Ленобласти находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования: выделены земельные участки, определена трассировка и основные технико-экономические показатели проекта, прорабатываются условия концессии, в ближайшее время ожидается представление частной концессионной инициативы в адрес региона."Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллиардов рублей", - подытожили в обладминистрации.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878580664.html

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878560205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023, инвестиции