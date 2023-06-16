https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878580664.html
Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора
Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора - РИА Новости, 16.06.2023
Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора
Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора и пригласила бизнес присоединиться к поддержке... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:02
2023-06-16T12:02
2023-06-16T12:02
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора и пригласила бизнес присоединиться к поддержке некоммерческих организаций (НКО), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках панельной дискуссии "Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, в стратегию Ленобласти, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, заложена идея системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ, а государственная власть выступает как координатор."Цель амбициозна: за пять лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов", ― подчеркнул глава Ленобласти.Дрозденко отметил, что у областных компаний есть опыт взаимодействия с местными сообществами, в рамках которого удается минимизировать социальные риски при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом задача ставится ― вовлечь в такую работу и предприятия меньшего масштаба, работающие на конкретных территориях."С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям ― единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач", ― пояснил губернатор.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878560205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора и пригласила бизнес присоединиться к поддержке некоммерческих организаций (НКО), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках панельной дискуссии "Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, в стратегию Ленобласти, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, заложена идея системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ, а государственная власть выступает как координатор.
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"Цель амбициозна: за пять лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов", ― подчеркнул глава Ленобласти.
Дрозденко
отметил, что у областных компаний есть опыт взаимодействия с местными сообществами, в рамках которого удается минимизировать социальные риски при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом задача ставится ― вовлечь в такую работу и предприятия меньшего масштаба, работающие на конкретных территориях.
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"С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям ― единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач", ― пояснил губернатор.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.