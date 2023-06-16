https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878580664.html

Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора

Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора - РИА Новости, 16.06.2023

Ленобласть первой разработала стратегию развития некоммерческого сектора

Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора и пригласила бизнес присоединиться к поддержке... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:02

2023-06-16T12:02

2023-06-16T12:02

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ленинградская область стала первым регионом, который разработал стратегию развития некоммерческого сектора и пригласила бизнес присоединиться к поддержке некоммерческих организаций (НКО), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках панельной дискуссии "Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, в стратегию Ленобласти, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, заложена идея системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ, а государственная власть выступает как координатор."Цель амбициозна: за пять лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов", ― подчеркнул глава Ленобласти.Дрозденко отметил, что у областных компаний есть опыт взаимодействия с местными сообществами, в рамках которого удается минимизировать социальные риски при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом задача ставится ― вовлечь в такую работу и предприятия меньшего масштаба, работающие на конкретных территориях."С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям ― единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач", ― пояснил губернатор.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878560205.html

https://ria.ru/20230615/moloko-1878462535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023