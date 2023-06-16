https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878560205.html
В Ленобласти построят высокотехнологичное производство кормовых добавок
В Ленобласти построят высокотехнологичное производство кормовых добавок - РИА Новости, 16.06.2023
В Ленобласти построят высокотехнологичное производство кормовых добавок
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "Биотроф" Георгий Лаптев подписали на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:07
2023-06-16T11:07
2023-06-16T11:07
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "Биотроф" Георгий Лаптев подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестсоглашение о строительстве в регионе комплекса для производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных за 500 миллионов рублей.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, научно-производственная компания "Биотроф" производит биопрепараты для кормов сельскохозяйственным животным на территории города Пушкина Санкт-Петербурга. Часть производства планируют перевести в Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. Там будет построен современный высокотехнологичный комплекс для хранения и переработки сельхозпродукции и кормовых добавок."Сельское хозяйство Ленинградской области последнее десятилетие является инновационной отраслью. Этот подход позволяет нам быть лидерами в АПК, несмотря на географическую зону рискованного земледелия, в которой расположен регион. Создание мощного комплекса по переработке сельхозпродукции в кормовые добавки и консерванты ― новое направление, которое тоже будет работать на лидерство и позволит региону не только максимально эффективно организовать свое сельхозпроизводство, но и предложить уникальную продукцию всем, кто заинтересован в инновационном развитии агропрома", ― подчеркнул Дрозденко.Новый производственный комплекс, добавили в пресс-службе, включит в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса площадью более 5800 квадратных метров. Предприятие будет выпускать кормовые добавки, закваски и консерванты для производства силоса, сорбенты, биопрепараты для коров, свиней, птицы и рыбы. Мощность производства - более 1 300 тонн готовой продукции в год. Также планируется создание 50 новых рабочих мест.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/moloko-1878462535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, пмэф 2023, тосненский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023, Тосненский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "Биотроф" Георгий Лаптев подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестсоглашение о строительстве в регионе комплекса для производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных за 500 миллионов рублей.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, научно-производственная компания "Биотроф" производит биопрепараты для кормов сельскохозяйственным животным на территории города Пушкина Санкт-Петербурга. Часть производства планируют перевести в Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области. Там будет построен современный высокотехнологичный комплекс для хранения и переработки сельхозпродукции и кормовых добавок.
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"Сельское хозяйство Ленинградской области последнее десятилетие является инновационной отраслью. Этот подход позволяет нам быть лидерами в АПК, несмотря на географическую зону рискованного земледелия, в которой расположен регион. Создание мощного комплекса по переработке сельхозпродукции в кормовые добавки и консерванты ― новое направление, которое тоже будет работать на лидерство и позволит региону не только максимально эффективно организовать свое сельхозпроизводство, но и предложить уникальную продукцию всем, кто заинтересован в инновационном развитии агропрома", ― подчеркнул Дрозденко.
Новый производственный комплекс, добавили в пресс-службе, включит в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса площадью более 5800 квадратных метров. Предприятие будет выпускать кормовые добавки, закваски и консерванты для производства силоса, сорбенты, биопрепараты для коров, свиней, птицы и рыбы. Мощность производства - более 1 300 тонн готовой продукции в год. Также планируется создание 50 новых рабочих мест.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.