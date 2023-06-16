https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html

В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети

В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети - РИА Новости, 16.06.2023

В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети

Смену закрыли в лагере "Лазурный" в Нижегородской области, где отравились несколько детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:37

2023-06-16T10:37

2023-06-16T14:15

происшествия

нижегородская область

здоровье - общество

россия

выксунский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Смену закрыли в лагере "Лазурный" в Нижегородской области, где отравились несколько детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечало СУСК РФ по региону, в лагере "Лазурный" в Выксунском районе трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, начата доследственная проверка. Прокуратура и Роспотребнадзор также организовали проверки. "По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" главным государственным санитарным врачом вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный" (г. Выкса) путем прекращения работы оздоровительной смены", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора. Отмечается, что ведомство готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С утра пятницы во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.

https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html

нижегородская область

россия

выксунский район

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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, россия, выксунский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)