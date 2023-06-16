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В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети - РИА Новости, 16.06.2023
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10:37 16.06.2023 (обновлено: 14:15 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html
В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети
В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети - РИА Новости, 16.06.2023
В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети
Смену закрыли в лагере "Лазурный" в Нижегородской области, где отравились несколько детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:37
2023-06-16T14:15
происшествия
нижегородская область
здоровье - общество
россия
выксунский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Смену закрыли в лагере "Лазурный" в Нижегородской области, где отравились несколько детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечало СУСК РФ по региону, в лагере "Лазурный" в Выксунском районе трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, начата доследственная проверка. Прокуратура и Роспотребнадзор также организовали проверки. "По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" главным государственным санитарным врачом вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный" (г. Выкса) путем прекращения работы оздоровительной смены", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора. Отмечается, что ведомство готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С утра пятницы во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, россия, выксунский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Здоровье - Общество, Россия, Выксунский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети

В Нижегородской области закрыли смену в лагере "Лазурный", где отравились несколько детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбед в столовой
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обед в столовой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Смену закрыли в лагере "Лазурный" в Нижегородской области, где отравились несколько детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Как отмечало СУСК РФ по региону, в лагере "Лазурный" в Выксунском районе трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, начата доследственная проверка. Прокуратура и Роспотребнадзор также организовали проверки.
"По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" главным государственным санитарным врачом вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный" (г. Выкса) путем прекращения работы оздоровительной смены", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что ведомство готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С утра пятницы во всех лагерях Нижегородской области проводится комплексная проверка.
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ПроисшествияНижегородская областьЗдоровье - ОбществоРоссияВыксунский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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