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Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок

Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок - РИА Новости, 16.06.2023

Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок

Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок для развития туристического потенциала региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:54

2023-06-16T16:54

2023-06-16T16:54

пмэф-2023

экономика

россия

кемеровская область

сергей цивилев

аэрофлот

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КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок для развития туристического потенциала региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" подписали на полях XXVI Петербургского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский", – говорится в сообщении. "За последние пять лет кузбасские аэропорты существенно нарастили пассажиропоток – с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м. Кроме модернизации наших воздушных гаваней ключевым фактором становится развитие внутреннего туризма. В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" – оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса", –отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Отмечается, что предмет соглашения — сотрудничество крупнейшего российского авиаперевозчика и правительства региона в целях развития туристического потенциала Кузбасса. "Группа "Аэрофлот" постоянно работает над тем, чтобы обеспечить россиян комфортными перелетами между регионами страны. Тем самым мы повышаем уровень мобильности населения и делаем полеты на самолетах доступными и удобными. Сегодня лайнеры "Аэрофлота" совершают прямые рейсы к популярным местам отдыха из различных городов России. Благодаря новому соглашению Кузбасс уже в ближайшее время может стать не просто точкой притяжения для множества туристов, но и отправным пунктом новых путешествий для жителей региона", – приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, аэрофлот