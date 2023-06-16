КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок для развития туристического потенциала региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" подписали на полях XXVI Петербургского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский", – говорится в сообщении. "За последние пять лет кузбасские аэропорты существенно нарастили пассажиропоток – с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м. Кроме модернизации наших воздушных гаваней ключевым фактором становится развитие внутреннего туризма. В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" – оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса", –отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Отмечается, что предмет соглашения — сотрудничество крупнейшего российского авиаперевозчика и правительства региона в целях развития туристического потенциала Кузбасса. "Группа "Аэрофлот" постоянно работает над тем, чтобы обеспечить россиян комфортными перелетами между регионами страны. Тем самым мы повышаем уровень мобильности населения и делаем полеты на самолетах доступными и удобными. Сегодня лайнеры "Аэрофлота" совершают прямые рейсы к популярным местам отдыха из различных городов России. Благодаря новому соглашению Кузбасс уже в ближайшее время может стать не просто точкой притяжения для множества туристов, но и отправным пунктом новых путешествий для жителей региона", – приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок
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КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок для развития туристического потенциала региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" подписали на полях XXVI Петербургского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский", – говорится в сообщении.
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"За последние пять лет кузбасские аэропорты существенно нарастили пассажиропоток – с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м. Кроме модернизации наших воздушных гаваней ключевым фактором становится развитие внутреннего туризма. В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" – оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса", –отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Отмечается, что предмет соглашения — сотрудничество крупнейшего российского авиаперевозчика и правительства региона в целях развития туристического потенциала Кузбасса.
"Группа "Аэрофлот" постоянно работает над тем, чтобы обеспечить россиян комфортными перелетами между регионами страны. Тем самым мы повышаем уровень мобильности населения и делаем полеты на самолетах доступными и удобными. Сегодня лайнеры "Аэрофлота" совершают прямые рейсы к популярным местам отдыха из различных городов России. Благодаря новому соглашению Кузбасс уже в ближайшее время может стать не просто точкой притяжения для множества туристов, но и отправным пунктом новых путешествий для жителей региона", – приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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