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Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона

Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона - РИА Новости, 16.06.2023

Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что провозных способностей Восточного полигона для угольщиков по-прежнему недостаточно. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

пмэф-2023

экономика

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сергей цивилев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что провозных способностей Восточного полигона для угольщиков по-прежнему недостаточно. По словам Цивилева, несмотря на эмбарго на вывоз российского угля в Европу, предприятия угольной промышленности быстро переориентировались и вышли на другие рынки, научились противодействовать санкционному давлению. "У нас были подписаны решения о реконструкции БАМ-1, БАМ-2, под это… были расписаны сценарии: что делают угольные предприятия, что делают "Российские железные дороги". Угольные предприятия выполнили все свои обязательства, настроили под эти объемы… и портов, шахт, фабрик обогатительных, карьеров. Все выстроили, нашли рынки сбыта, и вот это все стоит, потому что мы не можем перевезти (уголь – ред.) с точки А в точку Б... Мощности (у угольщиков – ред.) все есть… Проблема (с вывозом – ред.) как была, так она остается… Я даже не вижу динамики, соответствующей сегодняшним условиям. Да, что-то там у них ("РЖД" - ред.) движение идет. Небольшое… движение, но условие-то другое… Разрыв… между возможностями нашей угольной промышленности и транспортом сумасшедший", – рассказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что спрос на российский уголь все более востребован на Востоке. "Разговаривал с министром сталелитейной промышленности Индии, он заинтересован все больше и больше в поставках коксующихся углей, у нас спрос очень хороший на наши угли. Наш уголь российский и энергетический, и коксующийся обладает серьезным брендом", – сказал губернатор. Несмотря на это, по словам Цивилева, уже 6 лет подряд Кузбасс в восточном направлении не может нарастить объемы вывоза угля. "Один и тот же вывоз угля на восточное направление… 6 лет подряд. Ничего не поменялось... И у нас сейчас еще есть и проблема с вывозом и на Запад, поэтому ситуация стоит очень остро именно в этом вопросе. …Да, есть некое движение вперед… Это, действительно, неоспоримый факт, но есть дисбаланс огромный между тем, что сделала угольная промышленность, и между движением на Российских железных дорогах. Сумасшедший дисбаланс", – отметил Цивилев. Текущая программа развития Восточного полигона, так называемый второй этап, рассчитана до 2024 года и предусматривает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Готовится и третий этап. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в ноябре 2022 года говорил, что к 2027-2028 годам планируется увеличение пропускной способности до 197 миллионов тонн, к 2029-2030 годам - до 210 миллионов тонн. Он добавлял, что минтранс рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона к 2031-2032 годам до 255 миллионов тонн. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность выросла до 158 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/transportirovka-1878515682.html

https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877730993.html

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экономика, кемеровская область, европа, индия, сергей цивилев, валентин иванов, ржд