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Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:00 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kuzbass-1878518478.html
Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона
Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона - РИА Новости, 16.06.2023
Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что провозных способностей Восточного полигона для угольщиков по-прежнему недостаточно. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:00
пмэф-2023
экономика
кемеровская область
европа
индия
сергей цивилев
валентин иванов
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что провозных способностей Восточного полигона для угольщиков по-прежнему недостаточно. По словам Цивилева, несмотря на эмбарго на вывоз российского угля в Европу, предприятия угольной промышленности быстро переориентировались и вышли на другие рынки, научились противодействовать санкционному давлению. "У нас были подписаны решения о реконструкции БАМ-1, БАМ-2, под это… были расписаны сценарии: что делают угольные предприятия, что делают "Российские железные дороги". Угольные предприятия выполнили все свои обязательства, настроили под эти объемы… и портов, шахт, фабрик обогатительных, карьеров. Все выстроили, нашли рынки сбыта, и вот это все стоит, потому что мы не можем перевезти (уголь – ред.) с точки А в точку Б... Мощности (у угольщиков – ред.) все есть… Проблема (с вывозом – ред.) как была, так она остается… Я даже не вижу динамики, соответствующей сегодняшним условиям. Да, что-то там у них ("РЖД" - ред.) движение идет. Небольшое… движение, но условие-то другое… Разрыв… между возможностями нашей угольной промышленности и транспортом сумасшедший", – рассказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что спрос на российский уголь все более востребован на Востоке. "Разговаривал с министром сталелитейной промышленности Индии, он заинтересован все больше и больше в поставках коксующихся углей, у нас спрос очень хороший на наши угли. Наш уголь российский и энергетический, и коксующийся обладает серьезным брендом", – сказал губернатор. Несмотря на это, по словам Цивилева, уже 6 лет подряд Кузбасс в восточном направлении не может нарастить объемы вывоза угля. "Один и тот же вывоз угля на восточное направление… 6 лет подряд. Ничего не поменялось... И у нас сейчас еще есть и проблема с вывозом и на Запад, поэтому ситуация стоит очень остро именно в этом вопросе. …Да, есть некое движение вперед… Это, действительно, неоспоримый факт, но есть дисбаланс огромный между тем, что сделала угольная промышленность, и между движением на Российских железных дорогах. Сумасшедший дисбаланс", – отметил Цивилев. Текущая программа развития Восточного полигона, так называемый второй этап, рассчитана до 2024 года и предусматривает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Готовится и третий этап. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в ноябре 2022 года говорил, что к 2027-2028 годам планируется увеличение пропускной способности до 197 миллионов тонн, к 2029-2030 годам - до 210 миллионов тонн. Он добавлял, что минтранс рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона к 2031-2032 годам до 255 миллионов тонн. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность выросла до 158 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/transportirovka-1878515682.html
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экономика, кемеровская область, европа, индия, сергей цивилев, валентин иванов, ржд
ПМЭФ-2023, Экономика, Кемеровская область, Европа, Индия, Сергей Цивилев, Валентин Иванов, РЖД
Цивилев назвал недостаточными провозные возможности Восточного полигона

Глава Кузбасса считает, что провозных возможностей Восточного полигона недостаточно

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что провозных способностей Восточного полигона для угольщиков по-прежнему недостаточно.
По словам Цивилева, несмотря на эмбарго на вывоз российского угля в Европу, предприятия угольной промышленности быстро переориентировались и вышли на другие рынки, научились противодействовать санкционному давлению.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Глава Кузбасса предложил платить за провоз по ж/д по силам отправителя
Вчера, 07:32
"У нас были подписаны решения о реконструкции БАМ-1, БАМ-2, под это… были расписаны сценарии: что делают угольные предприятия, что делают "Российские железные дороги". Угольные предприятия выполнили все свои обязательства, настроили под эти объемы… и портов, шахт, фабрик обогатительных, карьеров. Все выстроили, нашли рынки сбыта, и вот это все стоит, потому что мы не можем перевезти (уголь – ред.) с точки А в точку Б... Мощности (у угольщиков – ред.) все есть… Проблема (с вывозом – ред.) как была, так она остается… Я даже не вижу динамики, соответствующей сегодняшним условиям. Да, что-то там у них ("РЖД" - ред.) движение идет. Небольшое… движение, но условие-то другое… Разрыв… между возможностями нашей угольной промышленности и транспортом сумасшедший", – рассказал Цивилев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что спрос на российский уголь все более востребован на Востоке. "Разговаривал с министром сталелитейной промышленности Индии, он заинтересован все больше и больше в поставках коксующихся углей, у нас спрос очень хороший на наши угли. Наш уголь российский и энергетический, и коксующийся обладает серьезным брендом", – сказал губернатор.
Несмотря на это, по словам Цивилева, уже 6 лет подряд Кузбасс в восточном направлении не может нарастить объемы вывоза угля. "Один и тот же вывоз угля на восточное направление… 6 лет подряд. Ничего не поменялось... И у нас сейчас еще есть и проблема с вывозом и на Запад, поэтому ситуация стоит очень остро именно в этом вопросе. …Да, есть некое движение вперед… Это, действительно, неоспоримый факт, но есть дисбаланс огромный между тем, что сделала угольная промышленность, и между движением на Российских железных дорогах. Сумасшедший дисбаланс", – отметил Цивилев.
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13 июня, 10:04
Текущая программа развития Восточного полигона, так называемый второй этап, рассчитана до 2024 года и предусматривает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
Готовится и третий этап. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в ноябре 2022 года говорил, что к 2027-2028 годам планируется увеличение пропускной способности до 197 миллионов тонн, к 2029-2030 годам - до 210 миллионов тонн. Он добавлял, что минтранс рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона к 2031-2032 годам до 255 миллионов тонн. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность выросла до 158 миллионов тонн.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаКемеровская областьЕвропаИндияСергей ЦивилевВалентин ИвановРЖД
 
 
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