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Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
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13:25 16.06.2023 (обновлено: 16:22 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/krossovki-1878616172.html
Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ
Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, что можно увидеть на записи,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:25
2023-06-16T16:22
в мире
оаэ
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, что можно увидеть на записи, опубликованной в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.Аль Нахайян выбрал черные кроссовки Nike и белые носки. Российский лидер был одет в деловой костюм.Это не первый раз, когда президент ОАЭ выбирает спортивную обувь для официальных встреч. В прошлом году он также пришел на встречу с Путиным в черных кроссовках и носках Nike.Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского международного экономического форума и посетили стенды ОАЭ. После этого они проведут переговоры тет-а-тет.
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в мире, оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ

Президент ОАЭ Аль Нахайян вновь пришел в кроссовках на встречу с Владимиром Путиным

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, что можно увидеть на записи, опубликованной в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Аль Нахайян выбрал черные кроссовки Nike и белые носки. Российский лидер был одет в деловой костюм.
Это не первый раз, когда президент ОАЭ выбирает спортивную обувь для официальных встреч. В прошлом году он также пришел на встречу с Путиным в черных кроссовках и носках Nike.
Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского международного экономического форума и посетили стенды ОАЭ. После этого они проведут переговоры тет-а-тет.
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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В миреОАЭРоссияВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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