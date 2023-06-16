https://ria.ru/20230616/krossovki-1878616172.html

Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ

Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023

Журналисты заметили необычную деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, что можно увидеть на записи,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:25

2023-06-16T13:25

2023-06-16T16:22

в мире

оаэ

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, что можно увидеть на записи, опубликованной в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.Аль Нахайян выбрал черные кроссовки Nike и белые носки. Российский лидер был одет в деловой костюм.Это не первый раз, когда президент ОАЭ выбирает спортивную обувь для официальных встреч. В прошлом году он также пришел на встречу с Путиным в черных кроссовках и носках Nike.Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского международного экономического форума и посетили стенды ОАЭ. После этого они проведут переговоры тет-а-тет.

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в мире, оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян