https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков - РИА Новости, 16.06.2023
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков
Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:55
2023-06-16T09:55
2023-06-16T15:19
пмэф-2023
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков."Никаких планов по вводу шестидневки нет. Шестидневная рабочая неделя — это предмет диалога между работником и работодателем. И в данном случае в трудовом законодательстве такая работа предусмотрена, если работник согласен, производится двойная оплата. Я знаю, что на некоторых предприятиях этот инструмент используется", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По мнению ведомства, в законодательном регулировании в этом случае нет необходимости.В конце мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы обосновали свою инициативу возросшей нагрузкой на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
ПМЭФ-2023, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков отклонил предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Никаких планов по вводу шестидневки нет. Шестидневная рабочая неделя — это предмет диалога между работником и работодателем. И в данном случае в трудовом законодательстве такая работа предусмотрена, если работник согласен, производится двойная оплата. Я знаю, что на некоторых предприятиях этот инструмент используется", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
По мнению ведомства, в законодательном регулировании в этом случае нет необходимости.
В конце мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы обосновали свою инициативу возросшей нагрузкой на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной