Рейтинг@Mail.ru
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
09:55 16.06.2023 (обновлено: 15:19 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков - РИА Новости, 16.06.2023
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков
Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:55
2023-06-16T15:19
пмэф-2023
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков."Никаких планов по вводу шестидневки нет. Шестидневная рабочая неделя — это предмет диалога между работником и работодателем. И в данном случае в трудовом законодательстве такая работа предусмотрена, если работник согласен, производится двойная оплата. Я знаю, что на некоторых предприятиях этот инструмент используется", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По мнению ведомства, в законодательном регулировании в этом случае нет необходимости.В конце мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы обосновали свою инициативу возросшей нагрузкой на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230522/rabota-1873423442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
ПМЭФ-2023, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков

Глава Минтруда Котяков отклонил предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Никаких планов по вводу шестидневки нет. Шестидневная рабочая неделя — это предмет диалога между работником и работодателем. И в данном случае в трудовом законодательстве такая работа предусмотрена, если работник согласен, производится двойная оплата. Я знаю, что на некоторых предприятиях этот инструмент используется", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
По мнению ведомства, в законодательном регулировании в этом случае нет необходимости.
В конце мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы обосновали свою инициативу возросшей нагрузкой на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной
22 мая, 14:28
 
ПМЭФ-2023РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала