https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html

В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков

В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков - РИА Новости, 16.06.2023

В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков

Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:55

2023-06-16T09:55

2023-06-16T15:19

пмэф-2023

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Никаких планов по вводу шестидневной рабочей недели нет, об этом должны договариваться работник и работодатель, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков."Никаких планов по вводу шестидневки нет. Шестидневная рабочая неделя — это предмет диалога между работником и работодателем. И в данном случае в трудовом законодательстве такая работа предусмотрена, если работник согласен, производится двойная оплата. Я знаю, что на некоторых предприятиях этот инструмент используется", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По мнению ведомства, в законодательном регулировании в этом случае нет необходимости.В конце мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы обосновали свою инициативу возросшей нагрузкой на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230522/rabota-1873423442.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество