Костромская область и ПСБ договорились о поддержке военнослужащих

КОСТРОМА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о поддержке семей участников специальной военной операции, сообщает администрация региона.По данным обладминистрации, одно из перспективных направлений взаимодействия банка и региона – реализация ипотечного продукта для строительства индивидуального жилья для военнослужащих - участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Сергея Ситникова в регионе участникам СВО и их семьям предоставляются бесплатные земельные участки под строительство."Мы просили банк ПСБ подключиться к программе ипотеки по строительству индивидуального жилья для военнослужащих. Чтобы военнослужащий или его семья после получения земельного участка могли заключить договор о получении ссудного капитала под низкий процент для строительства дома. Это интересно для банка, будем вместе отрабатывать", - цитирует губернатора Сергея Ситникова пресс-служба областной администрации.Также Сергей Ситников достиг договоренности с руководством банка о погашении ипотеки семьи одного из погибших военнослужащих. С таким вопросом родственники бойца обращались к губернатору в ходе личного приема. "С Фрадковым Петром Михайловичем ранее мы уже обсуждали эти вопросы, они очень важны для нашего региона. У нас в целом по региону эта задача решена. Остался один случай по ПСБ, и сегодня нас заверили, что вопрос будет урегулирован", - сообщил губернатор.В рамках заключённого соглашения запланировано дальнейшее внедрение современных банковских технологий и расширение инфраструктуры финансовой организации на территории Костромской области, реализация социально значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, информирует областная администрация. Планируется расширение системы кредитования в рамках госпрограмм по развитию малого и среднего предпринимательства, участие в реализации федеральных проектов по обеспечению граждан жильем и жилищному строительству.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на ПМЭФ
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о поддержке семей участников специальной военной операции, сообщает администрация региона.
По данным обладминистрации, одно из перспективных направлений взаимодействия банка и региона – реализация ипотечного продукта для строительства индивидуального жилья для военнослужащих - участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Сергея Ситникова в регионе участникам СВО и их семьям предоставляются бесплатные земельные участки под строительство.
"Мы просили банк ПСБ подключиться к программе ипотеки по строительству индивидуального жилья для военнослужащих. Чтобы военнослужащий или его семья после получения земельного участка могли заключить договор о получении ссудного капитала под низкий процент для строительства дома. Это интересно для банка, будем вместе отрабатывать", - цитирует губернатора Сергея Ситникова пресс-служба областной администрации.
Также Сергей Ситников достиг договоренности с руководством банка о погашении ипотеки семьи одного из погибших военнослужащих. С таким вопросом родственники бойца обращались к губернатору в ходе личного приема. "С Фрадковым Петром Михайловичем ранее мы уже обсуждали эти вопросы, они очень важны для нашего региона. У нас в целом по региону эта задача решена. Остался один случай по ПСБ, и сегодня нас заверили, что вопрос будет урегулирован", - сообщил губернатор.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
В рамках заключённого соглашения запланировано дальнейшее внедрение современных банковских технологий и расширение инфраструктуры финансовой организации на территории Костромской области, реализация социально значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, информирует областная администрация. Планируется расширение системы кредитования в рамках госпрограмм по развитию малого и среднего предпринимательства, участие в реализации федеральных проектов по обеспечению граждан жильем и жилищному строительству.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.