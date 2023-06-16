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Костромская область и ПСБ договорились о поддержке военнослужащих

Костромская область и ПСБ договорились о поддержке военнослужащих - РИА Новости, 16.06.2023

Костромская область и ПСБ договорились о поддержке военнослужащих

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:13

2023-06-16T11:13

2023-06-16T18:07

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

петр фрадков

промсвязьбанк

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КОСТРОМА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о поддержке семей участников специальной военной операции, сообщает администрация региона.По данным обладминистрации, одно из перспективных направлений взаимодействия банка и региона – реализация ипотечного продукта для строительства индивидуального жилья для военнослужащих - участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Сергея Ситникова в регионе участникам СВО и их семьям предоставляются бесплатные земельные участки под строительство."Мы просили банк ПСБ подключиться к программе ипотеки по строительству индивидуального жилья для военнослужащих. Чтобы военнослужащий или его семья после получения земельного участка могли заключить договор о получении ссудного капитала под низкий процент для строительства дома. Это интересно для банка, будем вместе отрабатывать", - цитирует губернатора Сергея Ситникова пресс-служба областной администрации.Также Сергей Ситников достиг договоренности с руководством банка о погашении ипотеки семьи одного из погибших военнослужащих. С таким вопросом родственники бойца обращались к губернатору в ходе личного приема. "С Фрадковым Петром Михайловичем ранее мы уже обсуждали эти вопросы, они очень важны для нашего региона. У нас в целом по региону эта задача решена. Остался один случай по ПСБ, и сегодня нас заверили, что вопрос будет урегулирован", - сообщил губернатор.В рамках заключённого соглашения запланировано дальнейшее внедрение современных банковских технологий и расширение инфраструктуры финансовой организации на территории Костромской области, реализация социально значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, информирует областная администрация. Планируется расширение системы кредитования в рамках госпрограмм по развитию малого и среднего предпринимательства, участие в реализации федеральных проектов по обеспечению граждан жильем и жилищному строительству.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, костромская область, сергей ситников, петр фрадков, промсвязьбанк