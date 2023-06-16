https://ria.ru/20230616/kosmonavty-1878570029.html
Российский отряд пополнился тремя космонавтами
Российский отряд пополнился тремя космонавтами - РИА Новости, 16.06.2023
Российский отряд пополнился тремя космонавтами
Трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку, и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:36
2023-06-16T11:36
2023-06-16T11:36
космос - риа наука
центр подготовки космонавтов
ркк "энергия"
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 16 июн - РИА Новости. Трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку, и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация "космонавт-испытатель", сообщил в пятницу начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "По результатам обсуждения результатов подготовки, результатов государственного экзамена Кивиряна Арутюна Арутюновича, Колябина Александра Сергеевича и Тетерятникова Сергея Александровича, им присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - сказал Харламов. Он добавил, что один из кандидатов Сергей Иртуганов не был допущен главной медицинской комиссией к специальным тренировкам, поэтому вопрос о присвоении ему такой же квалификации не рассматривался. Последний на сегодняшний день набор в отряд Роскосмоса был объявлен в 2019 году. В начале 2021 года ЦПК объявил, что Межведомственная комиссия рекомендовала назначить на должности кандидатов в космонавты четырёх человек. Ими стали замкомандира истребительной авиационной эскадрильи Александр Колябин, Сергей Тетерятников, занимавшийся эксплуатацией подводных лодок, авиационный инженер Сергей Иртуганов и инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Арутюн Кивирян. Как сообщили в "Роскосмосе", с весны 2021 года кандидаты проходили общекосмическую подготовку и сдали экзамен 14 июня. Таким образом, число космонавтов в российском отряде возросло до 26. 15 из них еще ни разу не летали в космос. Планируется, что новый набор, по итогам которого отряд пополнят еще шесть кандидатов, объявят в текущем году.
https://ria.ru/20230616/vystavka-1877861607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, ркк "энергия", роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Центр подготовки космонавтов, РКК "Энергия", Роскосмос, Россия
Российский отряд пополнился тремя космонавтами
ЦПК: трем прошедшим подготовку кандидатам присвоили квалификацию космонавта-испытателя
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 16 июн - РИА Новости. Трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку, и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация "космонавт-испытатель", сообщил в пятницу начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.
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"По результатам обсуждения результатов подготовки, результатов государственного экзамена Кивиряна Арутюна Арутюновича, Колябина Александра Сергеевича и Тетерятникова Сергея Александровича, им присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - сказал Харламов.
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Он добавил, что один из кандидатов Сергей Иртуганов не был допущен главной медицинской комиссией к специальным тренировкам, поэтому вопрос о присвоении ему такой же квалификации не рассматривался.
Последний на сегодняшний день набор в отряд Роскосмоса был объявлен в 2019 году. В начале 2021 года ЦПК объявил, что Межведомственная комиссия рекомендовала назначить на должности кандидатов в космонавты четырёх человек.
Ими стали замкомандира истребительной авиационной эскадрильи Александр Колябин, Сергей Тетерятников, занимавшийся эксплуатацией подводных лодок, авиационный инженер Сергей Иртуганов и инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Арутюн Кивирян.
Как сообщили в "Роскосмосе", с весны 2021 года кандидаты проходили общекосмическую подготовку и сдали экзамен 14 июня.
Таким образом, число космонавтов в российском отряде возросло до 26. 15 из них еще ни разу не летали в космос. Планируется, что новый набор, по итогам которого отряд пополнят еще шесть кандидатов, объявят в текущем году.