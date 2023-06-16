https://ria.ru/20230616/kosmonavty-1878570029.html

Российский отряд пополнился тремя космонавтами

Российский отряд пополнился тремя космонавтами - РИА Новости, 16.06.2023

Российский отряд пополнился тремя космонавтами

Трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку, и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:36

2023-06-16T11:36

2023-06-16T11:36

космос - риа наука

центр подготовки космонавтов

ркк "энергия"

роскосмос

россия

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 16 июн - РИА Новости. Трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку, и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация "космонавт-испытатель", сообщил в пятницу начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "По результатам обсуждения результатов подготовки, результатов государственного экзамена Кивиряна Арутюна Арутюновича, Колябина Александра Сергеевича и Тетерятникова Сергея Александровича, им присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - сказал Харламов. Он добавил, что один из кандидатов Сергей Иртуганов не был допущен главной медицинской комиссией к специальным тренировкам, поэтому вопрос о присвоении ему такой же квалификации не рассматривался. Последний на сегодняшний день набор в отряд Роскосмоса был объявлен в 2019 году. В начале 2021 года ЦПК объявил, что Межведомственная комиссия рекомендовала назначить на должности кандидатов в космонавты четырёх человек. Ими стали замкомандира истребительной авиационной эскадрильи Александр Колябин, Сергей Тетерятников, занимавшийся эксплуатацией подводных лодок, авиационный инженер Сергей Иртуганов и инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Арутюн Кивирян. Как сообщили в "Роскосмосе", с весны 2021 года кандидаты проходили общекосмическую подготовку и сдали экзамен 14 июня. Таким образом, число космонавтов в российском отряде возросло до 26. 15 из них еще ни разу не летали в космос. Планируется, что новый набор, по итогам которого отряд пополнят еще шесть кандидатов, объявят в текущем году.

https://ria.ru/20230616/vystavka-1877861607.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, ркк "энергия", роскосмос, россия