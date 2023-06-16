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В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы" - РИА Новости, 16.06.2023
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Шоубиз
 
14:45 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kontsert-1878591233.html
В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы"
В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы" - РИА Новости, 16.06.2023
В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы"
Организаторы рок-фестиваля "Музыка свободы" в Свердловской области объявили на странице "ВКонтакте" о его отмене. Концерте перенесли на следующий год. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:45
2023-06-16T14:45
шоубиз
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свердловская область
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Организаторы рок-фестиваля "Музыка свободы" в Свердловской области объявили на странице "ВКонтакте" о его отмене. Концерте перенесли на следующий год. &quot;К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесен на следующий год&quot;, – говорится в сообщении.Организаторы предложили вернуть билеты всем желающим, сохранить их, обменять на другие концерты в клубе или на депозит в баре. Они подчеркнули, что решение было принято из-за массового переноса фестивалей в последнее время. Рок-фестиваль должен был пройти 13 и 14 августа на площадке "Свобода". Ожидалось, что к эти дни перед зрителям выступят группы "План Ломоносова", Stigmata, "Кирпичи", "7Раса", "Нейромонах Феофан" и многие другие.
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В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы"

Рок-фестиваль "Музыка свободы", запланированный на август, перенесли на следующий год

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНейромонах Феофан выступает в концертном зале "Известия-Hall" в Москве
Нейромонах Феофан выступает в концертном зале Известия-Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Организаторы рок-фестиваля "Музыка свободы" в Свердловской области объявили на странице "ВКонтакте" о его отмене. Концерте перенесли на следующий год.
«

"К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесен на следующий год", – говорится в сообщении.

Организаторы предложили вернуть билеты всем желающим, сохранить их, обменять на другие концерты в клубе или на депозит в баре. Они подчеркнули, что решение было принято из-за массового переноса фестивалей в последнее время.
Рок-фестиваль должен был пройти 13 и 14 августа на площадке "Свобода". Ожидалось, что к эти дни перед зрителям выступят группы "План Ломоносова", Stigmata, "Кирпичи", "7Раса", "Нейромонах Феофан" и многие другие.
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ШоубизЕкатеринбургСвердловская областьКалужская областьЗнаменитостиМузыкаконцерты
 
 
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