https://ria.ru/20230616/kontsert-1878591233.html

В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы"

В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы" - РИА Новости, 16.06.2023

В Свердловской области отменили рок-фестиваль "Музыка свободы"

Организаторы рок-фестиваля "Музыка свободы" в Свердловской области объявили на странице "ВКонтакте" о его отмене. Концерте перенесли на следующий год. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:45

2023-06-16T14:45

2023-06-16T14:45

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Организаторы рок-фестиваля "Музыка свободы" в Свердловской области объявили на странице "ВКонтакте" о его отмене. Концерте перенесли на следующий год. "К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесен на следующий год", – говорится в сообщении.Организаторы предложили вернуть билеты всем желающим, сохранить их, обменять на другие концерты в клубе или на депозит в баре. Они подчеркнули, что решение было принято из-за массового переноса фестивалей в последнее время. Рок-фестиваль должен был пройти 13 и 14 августа на площадке "Свобода". Ожидалось, что к эти дни перед зрителям выступят группы "План Ломоносова", Stigmata, "Кирпичи", "7Раса", "Нейромонах Феофан" и многие другие.

https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875860052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

екатеринбург, свердловская область, калужская область, знаменитости, музыка, концерты