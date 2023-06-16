https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878719599.html

Путин рассказал об использовании ВСУ стратрезервов при контрнаступлении

Путин рассказал об использовании ВСУ стратрезервов при контрнаступлении - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал об использовании ВСУ стратрезервов при контрнаступлении

Украина при контрнаступлении использует стратегические резервы для прорыва и закрепления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:58

2023-06-16T16:58

2023-06-16T16:58

специальная военная операция на украине

киев

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина при контрнаступлении использует стратегические резервы для прорыва и закрепления, заявил президент России Владимир Путин. "Они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая - для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, для движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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киев, украина, россия, владимир путин, в мире, пмэф 2023