https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878719351.html

Киев ни на одном из участков не достиг целей контрнаступления, заявил Путин

Киев ни на одном из участков не достиг целей контрнаступления, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Киев ни на одном из участков не достиг целей контрнаступления, заявил Путин

Киев в ходе контрнаступления не достиг своих целей ни на одном из участков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:56

2023-06-16T16:56

2023-06-16T17:13

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Киев в ходе контрнаступления не достиг своих целей ни на одном из участков, заявил президент России Владимир Путин. "Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Действительно, потери у них очень большие. Примерно 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ни на одном из участков они не достигли своих целей" — Путин о контрнаступлении ВСУ Киев в ходе контрнаступления не достиг своих целей ни на одном из участков, заявил президент России Владимир Путин. 2023-06-16T16:56 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, владимир путин, пмэф, пмэф 2023, в мире