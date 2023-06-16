https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878708449.html
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 16.06.2023
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении
Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:33
2023-06-16T16:33
2023-06-16T16:48
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут, заявил президент России Владимир Путин."Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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украина, киев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Путин, Россия
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении
Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин