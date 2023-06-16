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Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 16.06.2023 (обновлено: 16:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878708449.html
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 16.06.2023
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении
Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:33
2023-06-16T16:48
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут, заявил президент России Владимир Путин."Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, киев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Путин, Россия
Путин оценил потери украинских войск при контрнаступлении

Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут, заявил президент России Владимир Путин.
"Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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