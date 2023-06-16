Рейтинг@Mail.ru
США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 16.06.2023 (обновлено: 10:59 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878557225.html
США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов
США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023
США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов
США поставили киевским властям задачу показать успехи контрнаступления до саммита НАТО, который состоится в середине июля, считает глава запорожского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:58
2023-06-16T10:59
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир рогов
вооруженные силы украины
нато
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. США поставили киевским властям задачу показать успехи контрнаступления до саммита НАТО, который состоится в середине июля, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу. По его словам, от действий украинских войск будет зависеть "дальнейшая помощь режиму Зеленского", оказываемая странами НАТО. При этом Рогов подчеркнул, что на запорожском направлении противник уперся в линию обороны российских войск, неся ежедневные колоссальные потери в попытках добиться хоть какого-то оперативного результата. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230615/podolyak-1878374748.html
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Россия
США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов

Рогов: США поставили киевским властям задачу показать успехи наступления до саммита НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. США поставили киевским властям задачу показать успехи контрнаступления до саммита НАТО, который состоится в середине июля, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
15 июня, 15:54
По его словам, от действий украинских войск будет зависеть "дальнейшая помощь режиму Зеленского", оказываемая странами НАТО. При этом Рогов подчеркнул, что на запорожском направлении противник уперся в линию обороны российских войск, неся ежедневные колоссальные потери в попытках добиться хоть какого-то оперативного результата.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала