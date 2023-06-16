https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878557225.html

США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов

США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023

США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО, заявил Рогов

США поставили киевским властям задачу показать успехи контрнаступления до саммита НАТО, который состоится в середине июля, считает глава запорожского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:58

2023-06-16T10:58

2023-06-16T10:59

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. США поставили киевским властям задачу показать успехи контрнаступления до саммита НАТО, который состоится в середине июля, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям", - сказал Рогов РИА Новости в пятницу. По его словам, от действий украинских войск будет зависеть "дальнейшая помощь режиму Зеленского", оказываемая странами НАТО. При этом Рогов подчеркнул, что на запорожском направлении противник уперся в линию обороны российских войск, неся ежедневные колоссальные потери в попытках добиться хоть какого-то оперативного результата. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230615/podolyak-1878374748.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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украина, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, в мире, россия