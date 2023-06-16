https://ria.ru/20230616/konkurenty-1878678959.html
Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин
Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин
Недоброжелатели РФ привыкли извлекать сверхприбыль из своей монополии, им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:35
2023-06-16T15:35
2023-06-16T15:56
пмэф-2023
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Недоброжелатели РФ привыкли извлекать сверхприбыль из своей монополии, им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, заявил президент России Владимир Путин."Западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают", - сказал Путин на ПМЭФ."Конечно, на этих рынках у России есть не только партнеры и друзья, и недоброжелатели прямо так скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии. Просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам", - сказал Путин.Президент отметил, что "таким" участникам на рынке не нужны конкуренты. "Они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития, как сейчас говорят, стараются отменить их", - указал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин
Путин заявил, что недоброжелатели России вставляют конкурентам палки в колеса
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Недоброжелатели РФ привыкли извлекать сверхприбыль из своей монополии, им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, заявил президент России Владимир Путин.
"Западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают", - сказал Путин на ПМЭФ.
"Конечно, на этих рынках у России есть не только партнеры и друзья, и недоброжелатели прямо так скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии. Просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам", - сказал Путин.
Президент отметил, что "таким" участникам на рынке не нужны конкуренты. "Они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития, как сейчас говорят, стараются отменить их", - указал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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