https://ria.ru/20230616/konkurenty-1878678959.html

Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин

Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Запад отменяет свою репутацию тем, как борется с конкурентами, заявил Путин

Недоброжелатели РФ привыкли извлекать сверхприбыль из своей монополии, им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:35

2023-06-16T15:35

2023-06-16T15:56

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Недоброжелатели РФ привыкли извлекать сверхприбыль из своей монополии, им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, заявил президент России Владимир Путин."Западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают", - сказал Путин на ПМЭФ."Конечно, на этих рынках у России есть не только партнеры и друзья, и недоброжелатели прямо так скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии. Просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам", - сказал Путин.Президент отметил, что "таким" участникам на рынке не нужны конкуренты. "Они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития, как сейчас говорят, стараются отменить их", - указал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин