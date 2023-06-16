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Конфликт на Украине может остановить только Трамп, считает Орбан - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/konflikt-1878550857.html
Конфликт на Украине может остановить только Трамп, считает Орбан
Конфликт на Украине может остановить только Трамп, считает Орбан - РИА Новости, 16.06.2023
Конфликт на Украине может остановить только Трамп, считает Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине мог бы остановить только экс-президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире радио... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:40
2023-06-16T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
россия
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине мог бы остановить только экс-президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth"Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира", - сказал Орбан. По его словам, в результате "правда останется за сторонниками мирного урегулирования", в том числе Венгрией, в позиции которой "есть моральная правота". Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878500573.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html
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в мире, украина, виктор орбан, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Россия, Дональд Трамп
Конфликт на Украине может остановить только Трамп, считает Орбан

Премьер Венгрии Орбан считает, что конфликт на Украине может остановить только Трамп

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине мог бы остановить только экс-президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth
"Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира", - сказал Орбан.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине
Вчера, 02:54
По его словам, в результате "правда останется за сторонниками мирного урегулирования", в том числе Венгрией, в позиции которой "есть моральная правота".
Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
На Украине идет отложенная гражданская война
14 июня, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Жозеп Боррель назвал сроки победы России
13 июня, 16:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанРоссияДональд Трамп
 
 
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