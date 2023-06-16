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Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний
Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний
Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:18
2023-06-16T15:18
2023-06-16T15:55
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партеров было право выбора", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок (такие разговоры слышим все чаще и чаще), мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции, безусловно, никто не боится, а она, как известно, двигатель прогресса и торговли, будем создавать для них необходимые условия для работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем", - подчеркнул президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний
Путин: Россия создаст условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партеров было право выбора", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок (такие разговоры слышим все чаще и чаще), мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции, безусловно, никто не боится, а она, как известно, двигатель прогресса и торговли, будем создавать для них необходимые условия для работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем", - подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.