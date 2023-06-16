https://ria.ru/20230616/kompaniya-1878661825.html

Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний

Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний

Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:18

2023-06-16T15:18

2023-06-16T15:55

пмэф-2023

россия

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878659324_227:225:3228:1913_1920x0_80_0_0_3ab52a1cb66302738b05b748b09777d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партеров было право выбора", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок (такие разговоры слышим все чаще и чаще), мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции, безусловно, никто не боится, а она, как известно, двигатель прогресса и торговли, будем создавать для них необходимые условия для работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем", - подчеркнул президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин