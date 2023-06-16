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Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре - РИА Новости, 16.06.2023
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Союзное государство
 
15:58 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kniga-1878678793.html
Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре
Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре - РИА Новости, 16.06.2023
Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре
Новую книгу литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" представят в октябре 2023 года, она будет посвящена космосу, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:58
2023-06-16T15:58
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Новую книгу литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" представят в октябре 2023 года, она будет посвящена космосу, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на ПМЭФ."В начале октября, в преддверии дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли на орбиту, будет презентована книга "Космос. Мечта человечества". Мы благодарны Генеральному директору "Роскосмоса" Юрию Борисову за то, что он взял на себя заботы руководителя редакционного коллектива", - сказал Мезенцев.Он напомнил, что это будет уже третья книга нового издательского проекта Союзного государства."Мы договорились, что обложки будут рисованные. Ожидаем портреты Циолковского, Королева, Семеновича, Гагарина и других ярких людей, кто на разных этапах истории мечтал о космических полетах", - отметил Мезенцев.Первая книга литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" под названием "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года" была представлена общественности осенью 2022 года в Москве и в январе 2023 года в Минске.Вторую книгу проекта презентуют 22 июня текущего года в Брестской крепости. Она посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов."Мы хотели, чтобы эта книга была яркая, содержательная, рождала эмоции и возвращала людей к памяти о подвиге, масштаб которого мы сегодня переосмысливаем вновь и вновь. Потому что на войне было сплочение 36 миллионов человек - сплочение народа, защищающего свои идеалы и свой уклад. Это формат непреходящих ценностей, значение которого сегодня только возрастает", - добавил Мезенцев.Он отметил, что в прошлом году было значимо представить проект "Библиотека Союзного государства". И очень дорого то, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих приветствиях обратили внимание на те задачи, которые были поставлены перед новым гуманитарным проектом.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос

Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Новую книгу литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" представят в октябре 2023 года, она будет посвящена космосу, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на ПМЭФ.
"В начале октября, в преддверии дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли на орбиту, будет презентована книга "Космос. Мечта человечества". Мы благодарны Генеральному директору "Роскосмоса" Юрию Борисову за то, что он взял на себя заботы руководителя редакционного коллектива", - сказал Мезенцев.
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Он напомнил, что это будет уже третья книга нового издательского проекта Союзного государства.
"Мы договорились, что обложки будут рисованные. Ожидаем портреты Циолковского, Королева, Семеновича, Гагарина и других ярких людей, кто на разных этапах истории мечтал о космических полетах", - отметил Мезенцев.
Первая книга литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" под названием "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года" была представлена общественности осенью 2022 года в Москве и в январе 2023 года в Минске.
Вторую книгу проекта презентуют 22 июня текущего года в Брестской крепости. Она посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
"Мы хотели, чтобы эта книга была яркая, содержательная, рождала эмоции и возвращала людей к памяти о подвиге, масштаб которого мы сегодня переосмысливаем вновь и вновь. Потому что на войне было сплочение 36 миллионов человек - сплочение народа, защищающего свои идеалы и свой уклад. Это формат непреходящих ценностей, значение которого сегодня только возрастает", - добавил Мезенцев.
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Он отметил, что в прошлом году было значимо представить проект "Библиотека Союзного государства". И очень дорого то, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих приветствиях обратили внимание на те задачи, которые были поставлены перед новым гуманитарным проектом.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинРоскосмос
 
 
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