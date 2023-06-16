https://ria.ru/20230616/kmsp-1878696996.html

Исаевич: малый бизнес адаптировался к санкциям и готов идти дальше

Исаевич: малый бизнес адаптировался к санкциям и готов идти дальше - РИА Новости, 16.06.2023

Исаевич: малый бизнес адаптировался к санкциям и готов идти дальше

Малый и средний российский бизнес адаптировался к санкциям и готов двигаться дальше, такое мнение высказал генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:08

2023-06-16T16:08

2023-06-16T16:08

пмэф-2023

экономика

александр исаевич

корпорация мсп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Малый и средний российский бизнес адаптировался к санкциям и готов двигаться дальше, такое мнение высказал генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич на полях ПМЭФ-2023."До санкций был ковид, и малый бизнес, будучи более гибким, справился с проблемами лучше, чем крупный. Сейчас прошло время, и малый бизнес адаптировался к санкциям, перенастроился и готов идти дальше. Главное ему не мешать и дать необходимые инструменты. А малый бизнес сделает всё сам", - сказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости, уточнив, что в отдельных сферах требуется больше времени для перенастройки.Он подчеркнул, что отношение к малому и среднему бизнесу за последнее время разительно изменилось. Теперь предпринимательство рассматривается крупным бизнесом уже не в качестве социальной нагрузки, а в качестве младшего, а то и старшего партнера."Два-три года назад не верили, что МСБ может успешно работать в промышленности, в высокотехнологичных отраслях, в туризме, заниматься импортозамещением. Конечно, может. Сегодня 4 из 5 продукций высокотеха делает малый бизнес, а в туризме МСП показывает динамику кратно выше всех крупнейших игроков. Предприниматели - это созидатели, это герои, которые, несмотря ни на что, берут риск и идут вперед. И вот тут им нужно подставить плечо в виде инструментов господдержки", - сказал Исаевич.

https://ria.ru/20230616/kmsp-1878639972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, александр исаевич, корпорация мсп