https://ria.ru/20230616/kmsp-1878639972.html

Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса

Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023

Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса

Корпорация МСП (КМСП) совместно с Банком России до конца года планируют запустить механизм размещения биржевых облигаций компаний среднего бизнеса, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:39

2023-06-16T14:39

2023-06-16T14:39

пмэф-2023

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Банком России до конца года планируют запустить механизм размещения биржевых облигаций компаний среднего бизнеса, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич в ходе ПМЭФ-2023."Мы слышим запрос, что среднему бизнесу это нужно: для них это будет альтернативой кредитованию, когда компания сама за счет своего имени и статуса сможет привлекать деньги. А наша задача - дать рынку гарантию, и корпорация точно будет это делать", - отметил Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.Он пояснил, что новый инструмент будет работать по аналогии с механизмом "зонтичных" поручительств, где Корпорация МСП выступает гарантом по кредиту.По словам Исаевича, новый инструмент поддержки бизнеса будет запущен уже в этом году, и уже сейчас КМСП готовит пилотное размещение облигаций 8 компаний.Глава КМСП добавил, что в настоящее время с предпринимателями также обсуждается возможность создания факторинговой платформы."Мы почувствовали этот запрос и будем на него реагировать. При этом наша задача не заменять собой рынок, а с ним кооперироваться и делать уникальные вещи, которые, в первую очередь, должны повысить эффективность бизнеса", - сказал Исаевич.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878290827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, александр исаевич