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Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kmsp-1878639972.html
Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса
Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023
Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) совместно с Банком России до конца года планируют запустить механизм размещения биржевых облигаций компаний среднего бизнеса, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:39
2023-06-16T14:39
пмэф-2023
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Банком России до конца года планируют запустить механизм размещения биржевых облигаций компаний среднего бизнеса, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич в ходе ПМЭФ-2023."Мы слышим запрос, что среднему бизнесу это нужно: для них это будет альтернативой кредитованию, когда компания сама за счет своего имени и статуса сможет привлекать деньги. А наша задача - дать рынку гарантию, и корпорация точно будет это делать", - отметил Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.Он пояснил, что новый инструмент будет работать по аналогии с механизмом "зонтичных" поручительств, где Корпорация МСП выступает гарантом по кредиту.По словам Исаевича, новый инструмент поддержки бизнеса будет запущен уже в этом году, и уже сейчас КМСП готовит пилотное размещение облигаций 8 компаний.Глава КМСП добавил, что в настоящее время с предпринимателями также обсуждается возможность создания факторинговой платформы."Мы почувствовали этот запрос и будем на него реагировать. При этом наша задача не заменять собой рынок, а с ним кооперироваться и делать уникальные вещи, которые, в первую очередь, должны повысить эффективность бизнеса", - сказал Исаевич.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html
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экономика, корпорация мсп, александр исаевич
ПМЭФ-2023, Экономика, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Исаевич: КМСП планирует запустить биржевые облигации для среднего бизнеса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Банком России до конца года планируют запустить механизм размещения биржевых облигаций компаний среднего бизнеса, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич в ходе ПМЭФ-2023.
"Мы слышим запрос, что среднему бизнесу это нужно: для них это будет альтернативой кредитованию, когда компания сама за счет своего имени и статуса сможет привлекать деньги. А наша задача - дать рынку гарантию, и корпорация точно будет это делать", - отметил Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки
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Он пояснил, что новый инструмент будет работать по аналогии с механизмом "зонтичных" поручительств, где Корпорация МСП выступает гарантом по кредиту.
По словам Исаевича, новый инструмент поддержки бизнеса будет запущен уже в этом году, и уже сейчас КМСП готовит пилотное размещение облигаций 8 компаний.
Глава КМСП добавил, что в настоящее время с предпринимателями также обсуждается возможность создания факторинговой платформы.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
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"Мы почувствовали этот запрос и будем на него реагировать. При этом наша задача не заменять собой рынок, а с ним кооперироваться и делать уникальные вещи, которые, в первую очередь, должны повысить эффективность бизнеса", - сказал Исаевич.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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