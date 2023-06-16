https://ria.ru/20230616/kitay-1878725835.html

Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая

Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая - РИА Новости, 16.06.2023

Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая

Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:08

2023-06-16T17:08

2023-06-16T17:23

пмэф-2023

россия

китай

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Ведь темпы роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами Еврозоны больше даже, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что "вот, вы попадете в зависимость от Китая", а вы? Не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете в чем дело. Попали давно уже. И ничего", - сказал он.Путин добавил, что у России хорошие отношения и с Китаем, и с Индией, и с другими странами, которые сейчас развиваются быстрыми темпами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, экономика, владимир путин