https://ria.ru/20230616/kitay-1878725835.html
Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая
Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая - РИА Новости, 16.06.2023
Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая
Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:08
2023-06-16T17:08
2023-06-16T17:23
пмэф-2023
россия
китай
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Ведь темпы роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами Еврозоны больше даже, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что "вот, вы попадете в зависимость от Китая", а вы? Не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете в чем дело. Попали давно уже. И ничего", - сказал он.Путин добавил, что у России хорошие отношения и с Китаем, и с Индией, и с другими странами, которые сейчас развиваются быстрыми темпами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин
Путин ответил странам, говорящим о зависимости России от Китая
Путин: говорящие о попадании России в зависимость от Китая сами давно в нее попали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"Ведь темпы роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами Еврозоны больше даже, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что "вот, вы попадете в зависимость от Китая", а вы? Не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете в чем дело. Попали давно уже. И ничего", - сказал он.
Путин добавил, что у России хорошие отношения и с Китаем, и с Индией
, и с другими странами, которые сейчас развиваются быстрыми темпами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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